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СМИ: заседание совета НАТО проведут из-за падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: заседание совета НАТО проведут из-за падения ракет в Польше
СМИ: заседание совета НАТО проведут из-за падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: заседание совета НАТО проведут из-за падения ракет в Польше
Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве в Польше, сообщает Рейтер со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:58
2022-11-16T03:47
в мире
польша
нато
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве в Польше, сообщает Рейтер со ссылкой на европейского дипломата."Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше", - говорится в сообщении агентства.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Ряд стран заявили о необходимости получить больше информации об инциденте.
https://ria.ru/20221116/duda-1831793865.html
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в мире, польша, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
00:58 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
СМИ: заседание совета НАТО проведут из-за падения ракет в Польше

Reuters: заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрывах в Польше

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве в Польше, сообщает Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
"Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше", - говорится в сообщении агентства.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:52
Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Ряд стран заявили о необходимости получить больше информации об инциденте.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:42
В Белом доме сообщили о разговоре Салливана со своим польским коллегой
 
В миреПольшаНАТОИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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