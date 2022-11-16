https://ria.ru/20221116/nasams-1832064853.html

В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя

В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя - РИА Новости, 16.11.2022

В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине, уже применяются на поле боя, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:03

2022-11-16T21:03

2022-11-16T21:12

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украина

министерство обороны сша

ллойд остин

нато

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине, уже применяются на поле боя, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух ЗРК NASAMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, нато