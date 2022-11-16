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В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя - РИА Новости, 16.11.2022
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В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя
В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя - РИА Новости, 16.11.2022
В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя
Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине, уже применяются на поле боя, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:03
2022-11-16T21:12
в мире
украина
министерство обороны сша
ллойд остин
нато
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине, уже применяются на поле боя, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух ЗРК NASAMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, нато
В мире, Украина, Министерство обороны США, Ллойд Остин, НАТО
21:03 16.11.2022 (обновлено: 21:12 16.11.2022)
 
В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя

Глава Пентагона Остин заявил, что Украина уже применяет поставленные NASAMS на поле боя

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине, уже применяются на поле боя, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются. И их эффективность на данный момент очень впечатляет", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по помощи Украине.
На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух ЗРК NASAMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 19:13
National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинНАТО
 
 
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