21:03 16.11.2022 (обновлено: 21:12 16.11.2022)
В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя
Глава Пентагона Остин заявил, что Украина уже применяет поставленные NASAMS на поле боя
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине, уже применяются на поле боя, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются. И их эффективность на данный момент очень впечатляет", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по помощи Украине.
На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух ЗРК NASAMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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