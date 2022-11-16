https://ria.ru/20221116/napravleniya-1831979545.html

Названы самые популярные туристические направления этого года

Названы самые популярные туристические направления этого года - РИА Новости, 16.11.2022

Названы самые популярные туристические направления этого года

Аналитики Международной исследовательской компании Forward Keys назвали самые популярные у туристов направления этого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:20

2022-11-16T17:20

2022-11-16T17:20

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Аналитики Международной исследовательской компании Forward Keys назвали самые популярные у туристов направления этого года, сообщает АТОР.Уточняется, что в список вошли не просто наиболее посещаемые страны, а скорее направления с лучшими показателями восстановления после пандемии. "На основе данных о продажах авиабилетов с 1 января по 18 октября эксперты сравнили предварительные итоги 2022 года с турпотоком в 2019-м", — поясняют в ассоциации. Лидером по динамике роста турпотока стала Доминикана (по итогам года она примет на пять процентов больше отдыхающих, чем в 2019-м). Также в топ-10 попали Турция, Коста-Рика, Ямайка, Пакистан, Бангладеш, Греция, Египет, Португалия и ОАЭ.Что касается городов, лучший результат показали турецкая Анталья, мексиканские Сан-Хосе-дель-Кабо и Пуэрто-Вальярта, добавляют аналитики.Кроме того, в компании отмечают активный рост интереса к пляжному отдыху. А вот деловые поездки и городской туризм, напротив, ощутимо отстают от допандемийных показателей."Основные драйверы восстановления международных поездок — отмена ковидных ограничений и эффект отложенного спроса. Помогают и крупные глобальные события, такие как Всемирная выставка в Дубае или Чемпионат мира по футболу в Катаре", — комментируют в Forward Keys.

https://ria.ru/20221108/puteshestviya-1829574753.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, путешествия, рейтинг, исследование