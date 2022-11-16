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Названы самые популярные туристические направления этого года - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221116/napravleniya-1831979545.html
Названы самые популярные туристические направления этого года
Названы самые популярные туристические направления этого года - РИА Новости, 16.11.2022
Названы самые популярные туристические направления этого года
Аналитики Международной исследовательской компании Forward Keys назвали самые популярные у туристов направления этого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:20
2022-11-16T17:20
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туристы
путешествия
рейтинг
исследование
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Аналитики Международной исследовательской компании Forward Keys назвали самые популярные у туристов направления этого года, сообщает АТОР.Уточняется, что в список вошли не просто наиболее посещаемые страны, а скорее направления с лучшими показателями восстановления после пандемии. "На основе данных о продажах авиабилетов с 1 января по 18 октября эксперты сравнили предварительные итоги 2022 года с турпотоком в 2019-м", — поясняют в ассоциации. Лидером по динамике роста турпотока стала Доминикана (по итогам года она примет на пять процентов больше отдыхающих, чем в 2019-м). Также в топ-10 попали Турция, Коста-Рика, Ямайка, Пакистан, Бангладеш, Греция, Египет, Португалия и ОАЭ.Что касается городов, лучший результат показали турецкая Анталья, мексиканские Сан-Хосе-дель-Кабо и Пуэрто-Вальярта, добавляют аналитики.Кроме того, в компании отмечают активный рост интереса к пляжному отдыху. А вот деловые поездки и городской туризм, напротив, ощутимо отстают от допандемийных показателей."Основные драйверы восстановления международных поездок — отмена ковидных ограничений и эффект отложенного спроса. Помогают и крупные глобальные события, такие как Всемирная выставка в Дубае или Чемпионат мира по футболу в Катаре", — комментируют в Forward Keys.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, путешествия, рейтинг, исследование
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, туристы, Путешествия, Рейтинг, Исследование
17:20 16.11.2022
 
Названы самые популярные туристические направления этого года

АТОР: самые популярные у туристов направления 2022 года – Доминикана, Турция, Коста-Рика

© Pixabay / LuidmilaKotПляж в Доминикане
Пляж в Доминикане - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Pixabay / LuidmilaKot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Аналитики Международной исследовательской компании Forward Keys назвали самые популярные у туристов направления этого года, сообщает АТОР.
Уточняется, что в список вошли не просто наиболее посещаемые страны, а скорее направления с лучшими показателями восстановления после пандемии. "На основе данных о продажах авиабилетов с 1 января по 18 октября эксперты сравнили предварительные итоги 2022 года с турпотоком в 2019-м", — поясняют в ассоциации.
Лидером по динамике роста турпотока стала Доминикана (по итогам года она примет на пять процентов больше отдыхающих, чем в 2019-м). Также в топ-10 попали Турция, Коста-Рика, Ямайка, Пакистан, Бангладеш, Греция, Египет, Португалия и ОАЭ.
Что касается городов, лучший результат показали турецкая Анталья, мексиканские Сан-Хосе-дель-Кабо и Пуэрто-Вальярта, добавляют аналитики.
Кроме того, в компании отмечают активный рост интереса к пляжному отдыху. А вот деловые поездки и городской туризм, напротив, ощутимо отстают от допандемийных показателей.
"Основные драйверы восстановления международных поездок — отмена ковидных ограничений и эффект отложенного спроса. Помогают и крупные глобальные события, такие как Всемирная выставка в Дубае или Чемпионат мира по футболу в Катаре", — комментируют в Forward Keys.
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