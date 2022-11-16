https://ria.ru/20221116/napadeniya-1831872572.html

МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах

МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах - РИА Новости, 16.11.2022

МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах

Силовики в этом году предотвратили нападения на школы в девяти российских регионах, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:42

2022-11-16T11:42

2022-11-16T13:53

образование - общество

владимир колокольцев

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силовики в этом году предотвратили нападения на школы в девяти российских регионах, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев."Отдельно хотел бы остановиться на нападениях на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления", — сказал министр во время парламентского часа в Совфеде.Однако, продолжил он, "произошли трагические события". По словам Колокольцева, для предотвращения таких происшествий необходимо на раннем этапе выявлять учащихся с отклонениями в поведении. Для этого, как считают в ведомстве, потребуется "четко отлаженный алгоритм обмена информацией", в который, помимо данных, полученных от взаимодействия ведомств и образовательных учреждений, следует включить "органы здравоохранения".Последний среди нескольких случаев стрельбы в учебных заведениях произошел в сентябре в Ижевске. Огонь открыл бывший ученик, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, погибли 18 человек, 23 пострадали.

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, владимир колокольцев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)