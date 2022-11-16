https://ria.ru/20221116/napadeniya-1831872572.html
МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах
МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах - РИА Новости, 16.11.2022
МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах
Силовики в этом году предотвратили нападения на школы в девяти российских регионах, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:42
2022-11-16T11:42
2022-11-16T13:53
образование - общество
владимир колокольцев
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силовики в этом году предотвратили нападения на школы в девяти российских регионах, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев."Отдельно хотел бы остановиться на нападениях на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления", — сказал министр во время парламентского часа в Совфеде.Однако, продолжил он, "произошли трагические события". По словам Колокольцева, для предотвращения таких происшествий необходимо на раннем этапе выявлять учащихся с отклонениями в поведении. Для этого, как считают в ведомстве, потребуется "четко отлаженный алгоритм обмена информацией", в который, помимо данных, полученных от взаимодействия ведомств и образовательных учреждений, следует включить "органы здравоохранения".Последний среди нескольких случаев стрельбы в учебных заведениях произошел в сентябре в Ижевске. Огонь открыл бывший ученик, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, погибли 18 человек, 23 пострадали.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владимир колокольцев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Образование - Общество, Владимир Колокольцев, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:42 16.11.2022 (обновлено: 13:53 16.11.2022)
МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах
МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах на стадии приготовления
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силовики в этом году предотвратили нападения на школы в девяти российских регионах, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
"Отдельно хотел бы остановиться на нападениях на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления", — сказал министр во время парламентского часа в Совфеде.
Однако, продолжил он, "произошли трагические события".
По словам Колокольцева, для предотвращения таких происшествий необходимо на раннем этапе выявлять учащихся с отклонениями в поведении. Для этого, как считают в ведомстве, потребуется "четко отлаженный алгоритм обмена информацией", в который, помимо данных, полученных от взаимодействия ведомств и образовательных учреждений, следует включить "органы здравоохранения".
Последний среди нескольких случаев стрельбы в учебных заведениях произошел в сентябре в Ижевске
. Огонь открыл бывший ученик, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, погибли 18 человек, 23 пострадали.