https://ria.ru/20221116/mvd-1831872037.html
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях - РИА Новости, 16.11.2022
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях
На освобожденных территориях работают 15 сводных отрядов МВД РФ, они в том числе борются с диверсионными группами, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:40
2022-11-16T11:40
2022-11-16T11:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На освобожденных территориях работают 15 сводных отрядов МВД РФ, они в том числе борются с диверсионными группами, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде."У нас в этих регионах развернуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе и из других регионов... Они несут службу по охране общественного порядка. Личный состав этих регионов переведен на усиленный вариант несения службы. Проводит досмотровые мероприятия по контролю за передвижением транспортных средств, проверяет действующий режим на этих территориях, проверяет граждан, борется с диверсионными группами", - сказал Колокольцев, отвечая на вопрос о работе МВД РФ на освобожденных территориях.Ранее он сказал в Совфеде, что в ДНР и ЛНР планируется создать два министерства внутренних дел, а в Херсонской и Запорожской областях - два главных управления МВД.
https://ria.ru/20221018/mvd-1824837916.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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11:40 16.11.2022 (обновлено: 11:48 16.11.2022)
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях
Колокольцев заявил, что на освобожденных территориях служат 15 сводных отрядов МВД