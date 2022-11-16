Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/mvd-1831872037.html
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях - РИА Новости, 16.11.2022
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях
На освобожденных территориях работают 15 сводных отрядов МВД РФ, они в том числе борются с диверсионными группами, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:40
2022-11-16T11:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245525_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_15844213c67d60d80ee592212043b7f1.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На освобожденных территориях работают 15 сводных отрядов МВД РФ, они в том числе борются с диверсионными группами, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде."У нас в этих регионах развернуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе и из других регионов... Они несут службу по охране общественного порядка. Личный состав этих регионов переведен на усиленный вариант несения службы. Проводит досмотровые мероприятия по контролю за передвижением транспортных средств, проверяет действующий режим на этих территориях, проверяет граждан, борется с диверсионными группами", - сказал Колокольцев, отвечая на вопрос о работе МВД РФ на освобожденных территориях.Ранее он сказал в Совфеде, что в ДНР и ЛНР планируется создать два министерства внутренних дел, а в Херсонской и Запорожской областях - два главных управления МВД.
https://ria.ru/20221018/mvd-1824837916.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245525_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8cac51b2c2267b2727ec9a2fbc59774b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:40 16.11.2022 (обновлено: 11:48 16.11.2022)
 
Колокольцев рассказал о сводных отрядах МВД на освобожденных территориях

Колокольцев заявил, что на освобожденных территориях служат 15 сводных отрядов МВД

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На освобожденных территориях работают 15 сводных отрядов МВД РФ, они в том числе борются с диверсионными группами, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде.
"У нас в этих регионах развернуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе и из других регионов... Они несут службу по охране общественного порядка. Личный состав этих регионов переведен на усиленный вариант несения службы. Проводит досмотровые мероприятия по контролю за передвижением транспортных средств, проверяет действующий режим на этих территориях, проверяет граждан, борется с диверсионными группами", - сказал Колокольцев, отвечая на вопрос о работе МВД РФ на освобожденных территориях.
Ранее он сказал в Совфеде, что в ДНР и ЛНР планируется создать два министерства внутренних дел, а в Херсонской и Запорожской областях - два главных управления МВД.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 12:28Специальная военная операция на Украине
МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала