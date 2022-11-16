https://ria.ru/20221116/most-1831928268.html

В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря - РИА Новости, 16.11.2022

В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Украинские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:10

2022-11-16T14:10

2022-11-16T14:33

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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке республики, заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо."Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны", — приводит слова чиновника Spunik Беларусь.По его словам, сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении.Лаппо подчеркнул, что на украинской территории в приграничье все дороги непроездные.Как заключил председатель комитета, обстановка на южных границах республики остается напряженной.

https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831491454.html

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, киев, гомель