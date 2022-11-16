https://ria.ru/20221116/most-1831928268.html
В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря - РИА Новости, 16.11.2022
В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
Украинские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:10
2022-11-16T14:10
2022-11-16T14:33
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киев
гомель
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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке республики, заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо."Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны", — приводит слова чиновника Spunik Беларусь.По его словам, сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении.Лаппо подчеркнул, что на украинской территории в приграничье все дороги непроездные.Как заключил председатель комитета, обстановка на южных границах республики остается напряженной.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, киев, гомель
В мире, Белоруссия, Киев, Гомель
14:10 16.11.2022 (обновлено: 14:33 16.11.2022)
В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
Погранкомитет Белоруссии заявил, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке республики, заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.
"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью на Украине
заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны", — приводит слова чиновника Spunik Беларусь.
По его словам, сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении.
Лаппо подчеркнул, что на украинской территории в приграничье все дороги непроездные.
Как заключил председатель комитета, обстановка на южных границах республики остается напряженной.