12:50 16.11.2022 (обновлено: 14:16 16.11.2022)
Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур
Первый состав совершил переход по ж/д мосту через Амур на участке Нижнеленинское — Тунцзян
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной областиСтроительство моста Нижнеленинское - Тунцзян
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское - Тунцзян, сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о запуске движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай", - говорится в сообщении.
В фонде напомнили, что строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами РФ и КНР в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта выступили также госкорпорация развития ВЭБ.РФ и "РЖД".
В фонде указала также на то, что открытие движения по мосту позволит существенно увеличить товарооборот между Россией и Китаем, стимулирует реализацию новых логистических и промышленных проектов на территории ЕАО и приграничных провинций КНР.
"Раскрытие потенциала российско-китайского сотрудничества невозможно без развития транспортно-логистической инфраструктуры. КНР – крупнейший торгово-экономический партнер России, товарооборот между нашими странами демонстрирует уверенный рост и уже превысил в текущем году отметку в 150 миллиардов долларов", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении.