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Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур - РИА Новости, 16.11.2022
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Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур
Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур - РИА Новости, 16.11.2022
Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур
Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское - Тунцзян, сообщила в среду... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:50
2022-11-16T14:16
экономика
россия
китай
амур (река)
российский фонд прямых инвестиций
ржд
кирилл дмитриев
россия-китай: главное
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское - Тунцзян, сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о запуске движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай", - говорится в сообщении.В фонде напомнили, что строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами РФ и КНР в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта выступили также госкорпорация развития ВЭБ.РФ и "РЖД".В фонде указала также на то, что открытие движения по мосту позволит существенно увеличить товарооборот между Россией и Китаем, стимулирует реализацию новых логистических и промышленных проектов на территории ЕАО и приграничных провинций КНР."Раскрытие потенциала российско-китайского сотрудничества невозможно без развития транспортно-логистической инфраструктуры. КНР – крупнейший торгово-экономический партнер России, товарооборот между нашими странами демонстрирует уверенный рост и уже превысил в текущем году отметку в 150 миллиардов долларов", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html
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экономика, россия, китай, амур (река), российский фонд прямых инвестиций, ржд, кирилл дмитриев
Экономика, Россия, Китай, Амур (река), Российский фонд прямых инвестиций, РЖД, Кирилл Дмитриев, Россия-Китай: Главное
12:50 16.11.2022 (обновлено: 14:16 16.11.2022)
 
Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур

Первый состав совершил переход по ж/д мосту через Амур на участке Нижнеленинское — Тунцзян

© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной областиСтроительство моста Нижнеленинское - Тунцзян
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское - Тунцзян, сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о запуске движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай", - говорится в сообщении.
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В фонде напомнили, что строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами РФ и КНР в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта выступили также госкорпорация развития ВЭБ.РФ и "РЖД".
В фонде указала также на то, что открытие движения по мосту позволит существенно увеличить товарооборот между Россией и Китаем, стимулирует реализацию новых логистических и промышленных проектов на территории ЕАО и приграничных провинций КНР.
"Раскрытие потенциала российско-китайского сотрудничества невозможно без развития транспортно-логистической инфраструктуры. КНР – крупнейший торгово-экономический партнер России, товарооборот между нашими странами демонстрирует уверенный рост и уже превысил в текущем году отметку в 150 миллиардов долларов", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении.
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