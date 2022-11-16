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Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур

Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур - РИА Новости, 16.11.2022

Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур

Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское - Тунцзян, сообщила в среду... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:50

2022-11-16T12:50

2022-11-16T14:16

экономика

россия

китай

амур (река)

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское - Тунцзян, сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о запуске движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай", - говорится в сообщении.В фонде напомнили, что строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами РФ и КНР в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта выступили также госкорпорация развития ВЭБ.РФ и "РЖД".В фонде указала также на то, что открытие движения по мосту позволит существенно увеличить товарооборот между Россией и Китаем, стимулирует реализацию новых логистических и промышленных проектов на территории ЕАО и приграничных провинций КНР."Раскрытие потенциала российско-китайского сотрудничества невозможно без развития транспортно-логистической инфраструктуры. КНР – крупнейший торгово-экономический партнер России, товарооборот между нашими странами демонстрирует уверенный рост и уже превысил в текущем году отметку в 150 миллиардов долларов", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html

https://ria.ru/20221116/dvizhenie-1831802172.html

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китай

амур (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, китай, амур (река), российский фонд прямых инвестиций, ржд, кирилл дмитриев