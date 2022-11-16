https://ria.ru/20221116/moskva-1831870086.html

Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году

Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году - РИА Новости, 16.11.2022

Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году

Москвичи смогут проголосовать по теме необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:36

2022-11-16T11:36

2022-11-16T12:01

общество

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

новый год

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать по теме необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду."Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением. Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", - написал мэр.На портале "Активный гражданин" москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников СВО. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.

https://ria.ru/20221007/prazdniki-1822364904.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, сергей собянин, новый год