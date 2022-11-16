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Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/moskva-1831870086.html
Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году
Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году - РИА Новости, 16.11.2022
Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году
Москвичи смогут проголосовать по теме необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:36
2022-11-16T12:01
общество
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
новый год
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать по теме необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду."Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением. Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", - написал мэр.На портале "Активный гражданин" москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников СВО. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.
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общество, москва, сергей собянин, новый год
Общество, Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Новый год
11:36 16.11.2022 (обновлено: 12:01 16.11.2022)
 
Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году

Собянин предложил голосование по необходимости украсить Москву к новому 2023 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать по теме необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду.
"Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением. Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", - написал мэр.
На портале "Активный гражданин" москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников СВО. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы.
Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:09
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваСергей СобянинНовый год
 
 
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