11:36 16.11.2022 (обновлено: 12:01 16.11.2022)
Собянин предложил проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году
Собянин предложил голосование по необходимости украсить Москву к новому 2023 году
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать по теме необходимости украшать город на новогодние праздники в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду.
"Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением. Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", - написал мэр.
На портале "Активный гражданин" москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников СВО. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы.
Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.