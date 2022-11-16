https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html
Около 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве
Около 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве - РИА Новости, 16.11.2022
Около 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве
Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:29
2022-11-16T10:29
2022-11-16T12:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:91:3037:1799_1920x0_80_0_0_f043a142b8320cb8b4460458b9c2b882.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.По словам заммэра, за минувшие сутки в городе выпало четыре сантиметра снега, сегодня ожидается прирост еще на один сантиметр."Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что коммунальная техника раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Глава комплекса городского хозяйства призвал водителей из-за ухудшения погоды быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c18ffb8cf53421efeca92fc2f00b514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО
организовано дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.
По словам заммэра, за минувшие сутки в городе выпало четыре сантиметра снега, сегодня ожидается прирост еще на один сантиметр.
"Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что коммунальная техника раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Глава комплекса городского хозяйства призвал водителей из-за ухудшения погоды быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.