https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html

Около 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

Около 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве - РИА Новости, 16.11.2022

Около 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:29

2022-11-16T10:29

2022-11-16T12:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.По словам заммэра, за минувшие сутки в городе выпало четыре сантиметра снега, сегодня ожидается прирост еще на один сантиметр."Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что коммунальная техника раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Глава комплекса городского хозяйства призвал водителей из-за ухудшения погоды быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы