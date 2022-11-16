https://ria.ru/20221116/moryaki-1831997314.html

Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября

Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября - РИА Новости, 16.11.2022

Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября

Трое из пяти российских моряков грузового судна, задержанных ранее в египетской Александрии, прилетят в Москву 17 ноября, остальные двое пока остаются в Египте, РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:05

2022-11-16T17:05

2022-11-16T17:40

в мире

александрия

египет

россия

российский профсоюз моряков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150931/95/1509319502_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1aa9260214d75753915f830670afc337.jpg

СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Трое из пяти российских моряков грузового судна, задержанных ранее в египетской Александрии, прилетят в Москву 17 ноября, остальные двое пока остаются в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.Ранее в генеральном консульстве РФ сообщали, что пятеро россиян - членов экипажа грузового судна арестованы в египетской Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Как отмечали в дипмиссии, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии. В консульстве отметили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, родственниками задержанных и адвокатом, предоставленным египетской стороной."Завтра трое моряков с этого судна прилетают в Москву. Оставили капитана и старпома в Египте", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20221014/plennye-1824051423.html

александрия

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александрия, египет, россия, российский профсоюз моряков