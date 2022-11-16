https://ria.ru/20221116/moryaki-1831997314.html
Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября
Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября - РИА Новости, 16.11.2022
Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября
Трое из пяти российских моряков грузового судна, задержанных ранее в египетской Александрии, прилетят в Москву 17 ноября, остальные двое пока остаются в Египте, РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:05
2022-11-16T17:05
2022-11-16T17:40
в мире
александрия
египет
россия
российский профсоюз моряков
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СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Трое из пяти российских моряков грузового судна, задержанных ранее в египетской Александрии, прилетят в Москву 17 ноября, остальные двое пока остаются в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.Ранее в генеральном консульстве РФ сообщали, что пятеро россиян - членов экипажа грузового судна арестованы в египетской Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Как отмечали в дипмиссии, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии. В консульстве отметили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, родственниками задержанных и адвокатом, предоставленным египетской стороной."Завтра трое моряков с этого судна прилетают в Москву. Оставили капитана и старпома в Египте", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221014/plennye-1824051423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александрия, египет, россия, российский профсоюз моряков
В мире, Александрия, Египет, Россия, Российский профсоюз моряков
17:05 16.11.2022 (обновлено: 17:40 16.11.2022)
Трое арестованных в Египте моряков вернутся в Москву 17 ноября
Трое из пяти арестованных в Египте российских моряков вернутся в Москву 17 ноября