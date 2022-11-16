https://ria.ru/20221116/morozy-1831800456.html

Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы

Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы - РИА Новости, 16.11.2022

Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы

Температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января, в ночь на воскресенье ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:04

2022-11-16T03:04

2022-11-16T03:44

роман вильфанд

москва

россия

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января, в ночь на воскресенье ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Синоптик сообщил, что температура воздуха в Москве и области будет заметно понижаться в течение недели.По его словам, такое похолодание связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.

https://ria.ru/20221006/pogoda-1821860082.html

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роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр, общество