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Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы - РИА Новости, 16.11.2022
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Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы
Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы - РИА Новости, 16.11.2022
Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы
Температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января, в ночь на воскресенье ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:04
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роман вильфанд
москва
россия
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января, в ночь на воскресенье ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Синоптик сообщил, что температура воздуха в Москве и области будет заметно понижаться в течение недели.По его словам, такое похолодание связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.
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роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр, общество
Роман Вильфанд, Москва, Россия, Гидрометцентр, Общество
03:04 16.11.2022 (обновлено: 03:44 16.11.2022)
 
Вильфанд пообещал москвичам "январские" морозы

Вильфанд: температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкМорозы
Морозы - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января, в ночь на воскресенье ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что температура воздуха в Москве и области будет заметно понижаться в течение недели.

"В пятницу и субботу температурный фон такой – ночью от минус 5 до минус 10, днем от минус 4 до минус 6, по области – до минус 7. 20 ноября… ночные температуры будут уже от минус 9 до минус 14, днем – от минус 4 до минус 9. Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская", - сказал Вильфанд.

По его словам, такое похолодание связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.
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Роман ВильфандМоскваРоссияГидрометцентрОбщество
 
 
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