02:53 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
В Польше усилили мониторинг воздушного пространства
Премьер Моравецкий: Польша усилила мониторинг воздушного пространства вместе с союзниками
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польша усилила мониторинг воздушного пространства вместе с союзниками, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий после специального заседания совета министров.
"Мы приняли решение повысить боевую готовность отдельных подразделений Вооруженных сил с особенным вниманием на мониторинг воздушного пространства. Мониторинг воздушного пространства происходит усиленным образом вместе с нашими союзниками", - сказал Моравецкий.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.