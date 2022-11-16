https://ria.ru/20221116/monitoring-1831799618.html

В Польше усилили мониторинг воздушного пространства

В Польше усилили мониторинг воздушного пространства - РИА Новости, 16.11.2022

В Польше усилили мониторинг воздушного пространства

Польша усилила мониторинг воздушного пространства вместе с союзниками, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий после специального заседания совета... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:53

2022-11-16T02:53

2022-11-16T03:47

в мире

матеуш моравецкий

алексей леонков

патрик райдер

польша

украина

люблинское воеводство

министерство обороны сша

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польша усилила мониторинг воздушного пространства вместе с союзниками, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий после специального заседания совета министров.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/gotovnost-1831799446.html

польша

украина

люблинское воеводство

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в мире, матеуш моравецкий, алексей леонков, патрик райдер, польша, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше