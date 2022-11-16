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Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.11.2022
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Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.11.2022
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова
Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:40
2022-11-16T11:41
татьяна москалькова
россия
русофобия
образование - общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных международных правах, заявила заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Российская молодежь, пожалуй, одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политики западных стран и Соединенных Штатов Америки. Фактически она необоснованно ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения, пользования собственными финансовыми средствами за рубежом, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах", - сказала Москалькова, выступая на VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".По ее словам, беспрецедентные экономические санкции поставили под угрозу для молодых предпринимателей."Массовое негативное влияние оказывает влияние на сознание молодёжи через интернет. Эффект сообщества, объём и скорость данных приводят к тому, что молодые люди перестают парой критически оценивать контент, а в результате становятся жертвами фейковых новостей и провокаций", - отметила омбудсмен.
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татьяна москалькова, россия, русофобия, образование - общество
Татьяна Москалькова, Россия, русофобия, Образование - Общество
11:40 16.11.2022 (обновлено: 11:41 16.11.2022)
 
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова

Москалькова: молодежь одна из первых ощутила последствия антироссийской политики

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных международных правах, заявила заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Российская молодежь, пожалуй, одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политики западных стран и Соединенных Штатов Америки. Фактически она необоснованно ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения, пользования собственными финансовыми средствами за рубежом, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах", - сказала Москалькова, выступая на VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
По ее словам, беспрецедентные экономические санкции поставили под угрозу для молодых предпринимателей.
"Массовое негативное влияние оказывает влияние на сознание молодёжи через интернет. Эффект сообщества, объём и скорость данных приводят к тому, что молодые люди перестают парой критически оценивать контент, а в результате становятся жертвами фейковых новостей и провокаций", - отметила омбудсмен.
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