https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html

Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова

Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.11.2022

Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова

Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:40

2022-11-16T11:40

2022-11-16T11:41

татьяна москалькова

россия

русофобия

образование - общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных международных правах, заявила заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Российская молодежь, пожалуй, одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политики западных стран и Соединенных Штатов Америки. Фактически она необоснованно ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения, пользования собственными финансовыми средствами за рубежом, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах", - сказала Москалькова, выступая на VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".По ее словам, беспрецедентные экономические санкции поставили под угрозу для молодых предпринимателей."Массовое негативное влияние оказывает влияние на сознание молодёжи через интернет. Эффект сообщества, объём и скорость данных приводят к тому, что молодые люди перестают парой критически оценивать контент, а в результате становятся жертвами фейковых новостей и провокаций", - отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20221108/spivakov-1830014025.html

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татьяна москалькова, россия, русофобия, образование - общество