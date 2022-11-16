https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.11.2022
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова
Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:40
2022-11-16T11:40
2022-11-16T11:41
татьяна москалькова
россия
русофобия
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_615a5a5bf99b0d583752996d6cdbbf22.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных международных правах, заявила заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Российская молодежь, пожалуй, одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политики западных стран и Соединенных Штатов Америки. Фактически она необоснованно ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения, пользования собственными финансовыми средствами за рубежом, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах", - сказала Москалькова, выступая на VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".По ее словам, беспрецедентные экономические санкции поставили под угрозу для молодых предпринимателей."Массовое негативное влияние оказывает влияние на сознание молодёжи через интернет. Эффект сообщества, объём и скорость данных приводят к тому, что молодые люди перестают парой критически оценивать контент, а в результате становятся жертвами фейковых новостей и провокаций", - отметила омбудсмен.
https://ria.ru/20221108/spivakov-1830014025.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_ab35660f311ecc12c3009c598387b73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, русофобия, образование - общество
Татьяна Москалькова, Россия, русофобия, Образование - Общество
11:40 16.11.2022 (обновлено: 11:41 16.11.2022)
Молодежь в России первая ощутила последствия русофобии, заявила Москалькова
Москалькова: молодежь одна из первых ощутила последствия антироссийской политики
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политика Запада, она необоснованно ограничена в основных международных правах, заявила заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Российская молодежь, пожалуй, одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии и санкционной политики западных стран и Соединенных Штатов Америки. Фактически она необоснованно ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения, пользования собственными финансовыми средствами за рубежом, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах", - сказала Москалькова, выступая на VI Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
По ее словам, беспрецедентные экономические санкции поставили под угрозу для молодых предпринимателей.
"Массовое негативное влияние оказывает влияние на сознание молодёжи через интернет. Эффект сообщества, объём и скорость данных приводят к тому, что молодые люди перестают парой критически оценивать контент, а в результате становятся жертвами фейковых новостей и провокаций", - отметила омбудсмен.