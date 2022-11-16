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Министр экономики Молдавии ушел в отставку - РИА Новости, 16.11.2022
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Министр экономики Молдавии ушел в отставку
Министр экономики Молдавии ушел в отставку - РИА Новости, 16.11.2022
Министр экономики Молдавии ушел в отставку
Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, его заменит председатель парламентской комиссии по... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:18
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молдавия
в мире
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, его заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба, сообщила перед заседанием правительства премьер Наталья Гаврилица.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Гаврилица ранее заявила, что допускает возможность перестановок в кабинете министров, поскольку правительство нуждается в людях, которые могут справляться с кризисами, а также являются экспертами в области безопасности. Многочисленные опросы показывают, что около 65% населения страны поддерживают идею смены правительства или частичных перестановок. С 18 сентября в Молдавии проходят антиправительственные протесты оппозиции."Меня сегодня спросили, что происходит в правительстве, о слухах и спекуляции. Я повторяю, что у нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу", - заявила Гаврилица.Гайбу на посту министра экономики заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Алайба.
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молдавия, в мире, наталья гаврилица
Молдавия, В мире, Наталья Гаврилица
16:18 16.11.2022 (обновлено: 16:28 16.11.2022)
 
Министр экономики Молдавии ушел в отставку

Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, его заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба, сообщила перед заседанием правительства премьер Наталья Гаврилица.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Гаврилица ранее заявила, что допускает возможность перестановок в кабинете министров, поскольку правительство нуждается в людях, которые могут справляться с кризисами, а также являются экспертами в области безопасности. Многочисленные опросы показывают, что около 65% населения страны поддерживают идею смены правительства или частичных перестановок. С 18 сентября в Молдавии проходят антиправительственные протесты оппозиции.
"Меня сегодня спросили, что происходит в правительстве, о слухах и спекуляции. Я повторяю, что у нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу", - заявила Гаврилица.
Гайбу на посту министра экономики заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Алайба.
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