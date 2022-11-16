https://ria.ru/20221116/moldaviya-1831971791.html

Министр экономики Молдавии ушел в отставку

Министр экономики Молдавии ушел в отставку - РИА Новости, 16.11.2022

Министр экономики Молдавии ушел в отставку

Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, его заменит председатель парламентской комиссии по... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:18

2022-11-16T16:18

2022-11-16T16:28

молдавия

в мире

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, его заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба, сообщила перед заседанием правительства премьер Наталья Гаврилица.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Гаврилица ранее заявила, что допускает возможность перестановок в кабинете министров, поскольку правительство нуждается в людях, которые могут справляться с кризисами, а также являются экспертами в области безопасности. Многочисленные опросы показывают, что около 65% населения страны поддерживают идею смены правительства или частичных перестановок. С 18 сентября в Молдавии проходят антиправительственные протесты оппозиции."Меня сегодня спросили, что происходит в правительстве, о слухах и спекуляции. Я повторяю, что у нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу", - заявила Гаврилица.Гайбу на посту министра экономики заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Алайба.

https://ria.ru/20221116/piket-1831910733.html

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молдавия, в мире, наталья гаврилица