Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8 - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/mi-8-1831823095.html
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8 - РИА Новости, 16.11.2022
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8
После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:17
2022-11-16T09:17
происшествия
россия
иркутская область
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_bf6576be2080d65f99089cc95be59440.jpg
ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Согласно релизу, рассматриваются две основные версии: отказ техники и ошибка пилотирования."По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали повреждения воздушного судна, изъяли образцы топлива, допросили авиатехников, изъяли летно-техническую документацию на вертолет.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" во вторник совершил жесткую посадку в тайге в 78 километрах от поселка Жигалово. На борту было четыре члена экипажа - они получили ушибы и другие травмы. Все доставлены в Иркутск, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как удовлетворительное.
https://ria.ru/20221115/mi-8-1831677464.html
россия
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_585b63da3ad7f06a45059a8e9cba81c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
09:17 16.11.2022
 
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8

В Приангарье возбудили дело о нарушении правил безопасности после жесткой посадки Ми-8

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Согласно релизу, рассматриваются две основные версии: отказ техники и ошибка пилотирования.
"По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали повреждения воздушного судна, изъяли образцы топлива, допросили авиатехников, изъяли летно-техническую документацию на вертолет.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" во вторник совершил жесткую посадку в тайге в 78 километрах от поселка Жигалово. На борту было четыре члена экипажа - они получили ушибы и другие травмы. Все доставлены в Иркутск, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как удовлетворительное.
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 16:15
В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала