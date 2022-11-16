https://ria.ru/20221116/mi-8-1831823095.html
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8 - РИА Новости, 16.11.2022
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8
После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:17
2022-11-16T09:17
2022-11-16T09:17
происшествия
россия
иркутская область
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Согласно релизу, рассматриваются две основные версии: отказ техники и ошибка пилотирования."По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали повреждения воздушного судна, изъяли образцы топлива, допросили авиатехников, изъяли летно-техническую документацию на вертолет.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" во вторник совершил жесткую посадку в тайге в 78 километрах от поселка Жигалово. На борту было четыре члена экипажа - они получили ушибы и другие травмы. Все доставлены в Иркутск, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как удовлетворительное.
https://ria.ru/20221115/mi-8-1831677464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8
В Приангарье возбудили дело о нарушении правил безопасности после жесткой посадки Ми-8
ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Согласно релизу, рассматриваются две основные версии: отказ техники и ошибка пилотирования.
"По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали повреждения воздушного судна, изъяли образцы топлива, допросили авиатехников, изъяли летно-техническую документацию на вертолет.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" во вторник совершил жесткую посадку в тайге в 78 километрах от поселка Жигалово. На борту было четыре члена экипажа - они получили ушибы и другие травмы. Все доставлены в Иркутск
, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как удовлетворительное.