https://ria.ru/20221116/mi-8-1831823095.html

В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8

В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8 - РИА Новости, 16.11.2022

В Приангарье возбудили дело после жесткой посадки Ми-8

После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:17

2022-11-16T09:17

2022-11-16T09:17

происшествия

россия

иркутская область

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Согласно релизу, рассматриваются две основные версии: отказ техники и ошибка пилотирования."По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали повреждения воздушного судна, изъяли образцы топлива, допросили авиатехников, изъяли летно-техническую документацию на вертолет.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" во вторник совершил жесткую посадку в тайге в 78 километрах от поселка Жигалово. На борту было четыре члена экипажа - они получили ушибы и другие травмы. Все доставлены в Иркутск, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - как удовлетворительное.

https://ria.ru/20221115/mi-8-1831677464.html

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иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш