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Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли - РИА Новости, 16.11.2022
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Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли
Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли - РИА Новости, 16.11.2022
Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли
Введение с 1 апреля 2023 года обязательной маркировки пива и пивных напитков ухудшит положение подавляющего большинства пивоваренных компаний, заявил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:49
2022-11-16T12:49
даниил бриман
экономика
россия
союз российских пивоваров
организация "опора россии"
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Введение с 1 апреля 2023 года обязательной маркировки пива и пивных напитков ухудшит положение подавляющего большинства пивоваренных компаний, заявил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.Он выступил на пресс-конференции "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции", собравшей в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представителей крупнейших отраслевых производителей.Не лучшие времена для пиваПо его словам, последние годы рынок – стагнирует, не растет, в том числе, потому, что с 2010 года ставка акциза выросла более, чем в 8 раз. При этом Бриман отметил, что производство и оборот пива сегодня эффективно контролируется государством за счет ЕГАИС.Проведение маркировки пива в текущих условиях, по его словам, фактически лишает отрасль возможности для модернизации, обновления производственных мощностей и собственных ресурсов, а также для сохранения уровня заработных плат сотрудников, реализации социальных проектов.Предварительные последствияПо словам представителей отрасли, пивоваренные заводы уже почти год работают на пределе своих финансовых возможностей, а так называемый параллельный импорт не решает эти и возникающие каждый день новые проблемы.По словам Лобанова, введение маркировки "однозначно станет причиной остановки части производственных линий и снижения скорости работы". "Предварительно, даже оптимистически, можно предположить снижение объемов от 30 до 50%, что приведет к соответствующему снижению налоговых платежей в бюджет", - отметил пивовар.Кроме того, маркировка вызовет дополнительные убытки, так как будет приводить к остановкам и сбоям оборудования из-за дефицита запасных частей, комплектующих и многих расходных материалов не российского производства.Так, западные санкции уже привели к тому, что с рынка исчезли все расходные материалы для производства пробок, сказал коммерческий директор крупнейшего в России производителя кронен-пробки – "Завода упаковочных изделий "ТОКК" Михаил Осипов. "Поэтому нет никаких гарантий, что код маркировки, нанесенный на крышку бутылки пива прямым способом, сохранится и сможет быть распознан на кассе", - заметил он.
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даниил бриман, экономика, россия, союз российских пивоваров, организация "опора россии"
Даниил Бриман, Экономика, Россия, Союз российских пивоваров, Организация "Опора России"
12:49 16.11.2022
 

Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли

© РИА Новости / Нина ЗотинаПресс-конференция "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции" в МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Пресс-конференция "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции" в МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Введение с 1 апреля 2023 года обязательной маркировки пива и пивных напитков ухудшит положение подавляющего большинства пивоваренных компаний, заявил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Он выступил на пресс-конференции "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции", собравшей в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представителей крупнейших отраслевых производителей.

Не лучшие времена для пива

По его словам, последние годы рынок – стагнирует, не растет, в том числе, потому, что с 2010 года ставка акциза выросла более, чем в 8 раз. При этом Бриман отметил, что производство и оборот пива сегодня эффективно контролируется государством за счет ЕГАИС.
"Статистика говорит о том, что, начиная с 2017 года, пива продается меньше, чем производится. Это означает, что на рынке или совсем нет нелегальной продукции, или ее доля ничтожно мала. С пива, которое ты произвел, ты обязан сразу уплатить акциз. У государства сегодня уже есть все инструменты для эффективного воздействия на тех, кто уклоняется от уплаты акциза", - сказал Бриман.
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Проведение маркировки пива в текущих условиях, по его словам, фактически лишает отрасль возможности для модернизации, обновления производственных мощностей и собственных ресурсов, а также для сохранения уровня заработных плат сотрудников, реализации социальных проектов.

"А государство потеряет значительную часть акцизных поступлений, так как многие производители будут вынуждены остановить производство или сократить количество выпускаемой продукции", - пояснил Бриман.

Предварительные последствия

По словам представителей отрасли, пивоваренные заводы уже почти год работают на пределе своих финансовых возможностей, а так называемый параллельный импорт не решает эти и возникающие каждый день новые проблемы.
"Российское пивоварение сегодня – это терпящий бедствие корабль, дополнительная нагрузка на который в виде маркировки приведет к его потоплению", - считает директор "Московской пивоваренной компании" Юрий Лобанов.
По словам Лобанова, введение маркировки "однозначно станет причиной остановки части производственных линий и снижения скорости работы". "Предварительно, даже оптимистически, можно предположить снижение объемов от 30 до 50%, что приведет к соответствующему снижению налоговых платежей в бюджет", - отметил пивовар.
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Кроме того, маркировка вызовет дополнительные убытки, так как будет приводить к остановкам и сбоям оборудования из-за дефицита запасных частей, комплектующих и многих расходных материалов не российского производства.
Так, западные санкции уже привели к тому, что с рынка исчезли все расходные материалы для производства пробок, сказал коммерческий директор крупнейшего в России производителя кронен-пробки – "Завода упаковочных изделий "ТОКК" Михаил Осипов. "Поэтому нет никаких гарантий, что код маркировки, нанесенный на крышку бутылки пива прямым способом, сохранится и сможет быть распознан на кассе", - заметил он.
"Внедрение маркировки в пивоварении неоправданно, не подготовлено и противоречит реформе контрольно-надзорной деятельности. Мы убеждены и призываем правительство отказаться от инициативы по введению обязательной маркировки пива", - резюмировал член президиума "ОПОРЫ РОССИИ", председатель Комиссии "ОПОРЫ РОССИИ" по производству и обороту пивоваренной продукции, напитков брожения и общественному питанию Алексей Небольсин.
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