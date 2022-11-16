https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html

Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли

Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли - РИА Новости, 16.11.2022

Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли

Введение с 1 апреля 2023 года обязательной маркировки пива и пивных напитков ухудшит положение подавляющего большинства пивоваренных компаний, заявил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:49

2022-11-16T12:49

2022-11-16T12:49

даниил бриман

экономика

россия

союз российских пивоваров

организация "опора россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892851_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6e6c8c0d114271cdc691ad60c258ad4.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Введение с 1 апреля 2023 года обязательной маркировки пива и пивных напитков ухудшит положение подавляющего большинства пивоваренных компаний, заявил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.Он выступил на пресс-конференции "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции", собравшей в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представителей крупнейших отраслевых производителей.Не лучшие времена для пиваПо его словам, последние годы рынок – стагнирует, не растет, в том числе, потому, что с 2010 года ставка акциза выросла более, чем в 8 раз. При этом Бриман отметил, что производство и оборот пива сегодня эффективно контролируется государством за счет ЕГАИС.Проведение маркировки пива в текущих условиях, по его словам, фактически лишает отрасль возможности для модернизации, обновления производственных мощностей и собственных ресурсов, а также для сохранения уровня заработных плат сотрудников, реализации социальных проектов.Предварительные последствияПо словам представителей отрасли, пивоваренные заводы уже почти год работают на пределе своих финансовых возможностей, а так называемый параллельный импорт не решает эти и возникающие каждый день новые проблемы.По словам Лобанова, введение маркировки "однозначно станет причиной остановки части производственных линий и снижения скорости работы". "Предварительно, даже оптимистически, можно предположить снижение объемов от 30 до 50%, что приведет к соответствующему снижению налоговых платежей в бюджет", - отметил пивовар.Кроме того, маркировка вызовет дополнительные убытки, так как будет приводить к остановкам и сбоям оборудования из-за дефицита запасных частей, комплектующих и многих расходных материалов не российского производства.Так, западные санкции уже привели к тому, что с рынка исчезли все расходные материалы для производства пробок, сказал коммерческий директор крупнейшего в России производителя кронен-пробки – "Завода упаковочных изделий "ТОКК" Михаил Осипов. "Поэтому нет никаких гарантий, что код маркировки, нанесенный на крышку бутылки пива прямым способом, сохранится и сможет быть распознан на кассе", - заметил он.

https://ria.ru/20221115/pivo-1831698654.html

https://ria.ru/20221102/import-1828801388.html

https://ria.ru/20221108/alkogol-1829852413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

даниил бриман, экономика, россия, союз российских пивоваров, организация "опора россии"