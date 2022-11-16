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Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше
Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с польским премьером Матеушем Моравецким и заявил ему о готовности поддержать... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:23
2022-11-16T03:47
в мире
эммануэль макрон
матеуш моравецкий
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польша
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с польским премьером Матеушем Моравецким и заявил ему о готовности поддержать расследование сообщений о падении ракет в Польше."Я поговорил с премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы выразить ему нашу солидарность. Польша может рассчитывать на поддержку Франции и нашу готовность поддержать текущие расследования", - написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.Ранее стало известно, что президент Франции планирует поднять вопрос о ситуации в Польше на полях G20 на Бали в среду.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/raketa-1831798464.html
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в мире, эммануэль макрон, матеуш моравецкий, патрик райдер, польша, франция, бали, министерство обороны сша, большая двадцатка, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Эммануэль Макрон, Матеуш Моравецкий, Патрик Райдер, Польша, Франция, Бали, Министерство обороны США, Большая двадцатка, Инцидент с падением ракет в Польше
02:23 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше

Макрон в разговоре с Моравецким поддержал расследование сообщений о падении ракет в Польше

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с польским премьером Матеушем Моравецким и заявил ему о готовности поддержать расследование сообщений о падении ракет в Польше.
"Я поговорил с премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы выразить ему нашу солидарность. Польша может рассчитывать на поддержку Франции и нашу готовность поддержать текущие расследования", - написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
02:19
МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"
Ранее стало известно, что президент Франции планирует поднять вопрос о ситуации в Польше на полях G20 на Бали в среду.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
01:59
Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет
 
В миреЭммануэль МакронМатеуш МоравецкийПатрик РайдерПольшаФранцияБалиМинистерство обороны СШАБольшая двадцаткаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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