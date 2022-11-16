https://ria.ru/20221116/makron-1831798574.html

Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше

Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с польским премьером Матеушем Моравецким и заявил ему о готовности поддержать... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:23

2022-11-16T02:23

2022-11-16T03:47

в мире

эммануэль макрон

матеуш моравецкий

патрик райдер

польша

франция

бали

министерство обороны сша

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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с польским премьером Матеушем Моравецким и заявил ему о готовности поддержать расследование сообщений о падении ракет в Польше."Я поговорил с премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы выразить ему нашу солидарность. Польша может рассчитывать на поддержку Франции и нашу готовность поддержать текущие расследования", - написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.Ранее стало известно, что президент Франции планирует поднять вопрос о ситуации в Польше на полях G20 на Бали в среду.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/raketa-1831798464.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831797842.html

польша

франция

бали

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