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Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022
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Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР
Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022
Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР
Чувашия займётся восстановлением производства на Макеевском машиностроительном заводе в ДНР, сообщило Минпромэнерго региона. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:53
2022-11-16T13:53
экономика
донецкая народная республика
макеевка
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Чувашия займётся восстановлением производства на Макеевском машиностроительном заводе в ДНР, сообщило Минпромэнерго региона.Делегация Чувашии побывала на предприятии, чтобы оценить состояние оборудования и возможности производства."Сейчас в месяц завод выдает 1% от объемов производства в "лучшие годы"… Вопрос даже не в том, чтобы дать Макеевскому заводу заказ, например, от Чувашии. У них в первую очередь большая потребность в восстановлении своих территорий. Необходимо, чтобы все предприятия ДНР участвовали в её восстановлении. Мы поможем компетенциями, готовы показать, как это сделать, готовы обучить. По ряду предприятий мы уже принимали у себя донецких рабочих", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева.С мая этого года представители минпромэнерго Чувашии и промышленники региона посетили уже 10 заводов в ДНР. Уклон делается на восстановление машиностроительных и электротехнических предприятий.По итогам визита Макеевский машиностроительный завод подписал соглашение о сотрудничестве с Чебоксарским электроаппаратным заводом и Чебоксарским предприятием по строительству и ремонту железных дорог. Сейчас на Макеевском машиностроительном заводе трудится около 50 человек. По расчетам минпромэнерго Чувашии, при росте объемов производства для восстановительных работ освобожденных территорий предприятию понадобится ещё как минимум 300 работников.
https://ria.ru/20221031/kamchatka-1827986069.html
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экономика, донецкая народная республика, макеевка
Экономика, Донецкая Народная Республика, Макеевка
13:53 16.11.2022
 
Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР

Чувашия займется восстановлением производства на Макеевском машиностроительном заводе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМакеевка
Макеевка - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Чувашия займётся восстановлением производства на Макеевском машиностроительном заводе в ДНР, сообщило Минпромэнерго региона.
Делегация Чувашии побывала на предприятии, чтобы оценить состояние оборудования и возможности производства.
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"Сейчас в месяц завод выдает 1% от объемов производства в "лучшие годы"… Вопрос даже не в том, чтобы дать Макеевскому заводу заказ, например, от Чувашии. У них в первую очередь большая потребность в восстановлении своих территорий. Необходимо, чтобы все предприятия ДНР участвовали в её восстановлении. Мы поможем компетенциями, готовы показать, как это сделать, готовы обучить. По ряду предприятий мы уже принимали у себя донецких рабочих", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева.
С мая этого года представители минпромэнерго Чувашии и промышленники региона посетили уже 10 заводов в ДНР. Уклон делается на восстановление машиностроительных и электротехнических предприятий.
По итогам визита Макеевский машиностроительный завод подписал соглашение о сотрудничестве с Чебоксарским электроаппаратным заводом и Чебоксарским предприятием по строительству и ремонту железных дорог. Сейчас на Макеевском машиностроительном заводе трудится около 50 человек. По расчетам минпромэнерго Чувашии, при росте объемов производства для восстановительных работ освобожденных территорий предприятию понадобится ещё как минимум 300 работников.
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