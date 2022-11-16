https://ria.ru/20221116/mak-1831852139.html

СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России

СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России

Американская компания Havi Logistics, занимавшаяся перевозкой продуктов для McDonald's, намерена найти нового владельца для российского сегмента бизнеса,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:57

2022-11-16T10:57

2022-11-16T16:46

экономика

технологии

россия

москва

санкт-петербург

mcdonald's corporation

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская компания Havi Logistics, занимавшаяся перевозкой продуктов для McDonald's, намерена найти нового владельца для российского сегмента бизнеса, сообщает РБК.По данным издания, в России у Havi Logistics было более десяти распределительных центров, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирской области."Компания прорабатывает варианты локализации, один из которых — передача активов российскому менеджменту", — отмечается в статье со ссылкой на источники среди поставщиков продуктов.В России Havi представляла компания "Рулог", выручка которой в 2021 году составила около 70 миллиардов рублей. Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" заявила, что продолжает работу с "Рулог" как правопреемница "Макдоналдса".Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.

https://ria.ru/20221103/ukhod-1829083995.html

https://ria.ru/20221111/vkusno-1830722197.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, mcdonald's corporation, рбк (медиагруппа)