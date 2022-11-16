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СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России
СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России
Американская компания Havi Logistics, занимавшаяся перевозкой продуктов для McDonald's, намерена найти нового владельца для российского сегмента бизнеса,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:57
2022-11-16T16:46
экономика
технологии
россия
москва
санкт-петербург
mcdonald's corporation
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская компания Havi Logistics, занимавшаяся перевозкой продуктов для McDonald's, намерена найти нового владельца для российского сегмента бизнеса, сообщает РБК.По данным издания, в России у Havi Logistics было более десяти распределительных центров, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирской области."Компания прорабатывает варианты локализации, один из которых — передача активов российскому менеджменту", — отмечается в статье со ссылкой на источники среди поставщиков продуктов.В России Havi представляла компания "Рулог", выручка которой в 2021 году составила около 70 миллиардов рублей. Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" заявила, что продолжает работу с "Рулог" как правопреемница "Макдоналдса".Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
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экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, mcdonald's corporation, рбк (медиагруппа)
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, McDonald's Corporation, РБК (медиагруппа)
10:57 16.11.2022 (обновлено: 16:46 16.11.2022)
 
СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России

РБК: логистический партнер McDonald's собрался уходить из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская компания Havi Logistics, занимавшаяся перевозкой продуктов для McDonald's, намерена найти нового владельца для российского сегмента бизнеса, сообщает РБК.
По данным издания, в России у Havi Logistics было более десяти распределительных центров, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирской области.
Логотип автоконцерна Infiniti - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:22
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка
"Компания прорабатывает варианты локализации, один из которых — передача активов российскому менеджменту", — отмечается в статье со ссылкой на источники среди поставщиков продуктов.
В России Havi представляла компания "Рулог", выручка которой в 2021 году составила около 70 миллиардов рублей. Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" заявила, что продолжает работу с "Рулог" как правопреемница "Макдоналдса".
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургMcDonald's CorporationРБК (медиагруппа)
 
 
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