10:57 16.11.2022 (обновлено: 16:46 16.11.2022)
СМИ: логистический партнер McDonald's уходит из России
РБК: логистический партнер McDonald's собрался уходить из России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская компания Havi Logistics, занимавшаяся перевозкой продуктов для McDonald's, намерена найти нового владельца для российского сегмента бизнеса, сообщает РБК.
По данным издания, в России у Havi Logistics было более десяти распределительных центров, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирской области.
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"Компания прорабатывает варианты локализации, один из которых — передача активов российскому менеджменту", — отмечается в статье со ссылкой на источники среди поставщиков продуктов.
В России Havi представляла компания "Рулог", выручка которой в 2021 году составила около 70 миллиардов рублей. Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" заявила, что продолжает работу с "Рулог" как правопреемница "Макдоналдса".
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
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