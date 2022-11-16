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Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля - РИА Новости, 16.11.2022
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Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля - РИА Новости, 16.11.2022
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля
Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:29
2022-11-16T16:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть и заявил: "Теракт готовится против Кремля. Хотят взрыв сделать. Понятно? Начиная с подземелий. Подземелье!".Сообщение передали в соответствующие органы, после чего сотрудники ФСО проверили здания, подземные коммуникации, коллекторы Московского кремля и прилегающую территорию, а полицейские осмотрели фасады стен и Красную площадь.Взрывных устройств не обнаружили, а пенсионера задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи пришли у выводу, что тот был вменяем, но пьян, испытывал "вязкость мышления, фиксацию на негативных переживаниях, трудности переключения внимания наряду с настороженностью, мнительностью".В суде он полностью признал вину, извинился и получил условный срок и обязанность амбулаторно наблюдаться у врача-психиатра.
https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
16:29 16.11.2022
 
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля

Суд назначил условный срок и лечение пенсионеру, "заминировавшему" подземелья Кремля

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть и заявил: "Теракт готовится против Кремля. Хотят взрыв сделать. Понятно? Начиная с подземелий. Подземелье!".
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Сообщение передали в соответствующие органы, после чего сотрудники ФСО проверили здания, подземные коммуникации, коллекторы Московского кремля и прилегающую территорию, а полицейские осмотрели фасады стен и Красную площадь.
Взрывных устройств не обнаружили, а пенсионера задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи пришли у выводу, что тот был вменяем, но пьян, испытывал "вязкость мышления, фиксацию на негативных переживаниях, трудности переключения внимания наряду с настороженностью, мнительностью".
В суде он полностью признал вину, извинился и получил условный срок и обязанность амбулаторно наблюдаться у врача-психиатра.
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