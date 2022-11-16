https://ria.ru/20221116/lechenie-1831975095.html
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля - РИА Новости, 16.11.2022
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля
Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:29
2022-11-16T16:29
2022-11-16T16:29
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1920x0_80_0_0_eae9996e3375275e1c7f7e3ed1a96b84.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть и заявил: "Теракт готовится против Кремля. Хотят взрыв сделать. Понятно? Начиная с подземелий. Подземелье!".Сообщение передали в соответствующие органы, после чего сотрудники ФСО проверили здания, подземные коммуникации, коллекторы Московского кремля и прилегающую территорию, а полицейские осмотрели фасады стен и Красную площадь.Взрывных устройств не обнаружили, а пенсионера задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи пришли у выводу, что тот был вменяем, но пьян, испытывал "вязкость мышления, фиксацию на негативных переживаниях, трудности переключения внимания наряду с настороженностью, мнительностью".В суде он полностью признал вину, извинился и получил условный срок и обязанность амбулаторно наблюдаться у врача-психиатра.
https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html
https://ria.ru/20210729/lechenie-1743477384.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1920x0_80_0_0_c953f393413a20cfbb128b9c9a4e47a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля
Суд назначил условный срок и лечение пенсионеру, "заминировавшему" подземелья Кремля
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть и заявил: "Теракт готовится против Кремля. Хотят взрыв сделать. Понятно? Начиная с подземелий. Подземелье!".
Сообщение передали в соответствующие органы, после чего сотрудники ФСО проверили здания, подземные коммуникации, коллекторы Московского кремля и прилегающую территорию, а полицейские осмотрели фасады стен и Красную площадь.
Взрывных устройств не обнаружили, а пенсионера задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи пришли у выводу, что тот был вменяем, но пьян, испытывал "вязкость мышления, фиксацию на негативных переживаниях, трудности переключения внимания наряду с настороженностью, мнительностью".
В суде он полностью признал вину, извинился и получил условный срок и обязанность амбулаторно наблюдаться у врача-психиатра.