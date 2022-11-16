https://ria.ru/20221116/lechenie-1831975095.html

Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля

Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля - РИА Новости, 16.11.2022

Суд отправил лечиться пенсионера, "заминировавшего" подземелья Кремля

Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:29

2022-11-16T16:29

2022-11-16T16:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил условный срок и лечение у психиатра пенсионеру, сообщившему о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, рассказали РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть и заявил: "Теракт готовится против Кремля. Хотят взрыв сделать. Понятно? Начиная с подземелий. Подземелье!".Сообщение передали в соответствующие органы, после чего сотрудники ФСО проверили здания, подземные коммуникации, коллекторы Московского кремля и прилегающую территорию, а полицейские осмотрели фасады стен и Красную площадь.Взрывных устройств не обнаружили, а пенсионера задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи пришли у выводу, что тот был вменяем, но пьян, испытывал "вязкость мышления, фиксацию на негативных переживаниях, трудности переключения внимания наряду с настороженностью, мнительностью".В суде он полностью признал вину, извинился и получил условный срок и обязанность амбулаторно наблюдаться у врача-психиатра.

https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html

https://ria.ru/20210729/lechenie-1743477384.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва