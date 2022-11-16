https://ria.ru/20221116/layner-1831907801.html
У берегов Бали загорелся круизный лайнер
У берегов Бали загорелся круизный лайнер - РИА Новости, 16.11.2022
У берегов Бали загорелся круизный лайнер
На борту круизного лайнера Mutiara Timur I в водах Балийского пролива начался пожар, сообщает агентство ANTARA. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:13
2022-11-16T13:13
2022-11-16T14:57
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БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости. На борту круизного лайнера Mutiara Timur I в водах Балийского пролива начался пожар, сообщает агентство ANTARA.По данным агентства, сейчас от лайнера, направлявшегося в один из портов острова Бали, поднимается густой черный дым.Начальник службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо подтвердил факт происшествия."На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар", — сообщил Видодо агентству.Он добавил, что ВВС Индонезии подключились к эвакуации пассажиров.О пострадавших в результате инцидента пока не известно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, новости - туризм
В мире, Бали, Индонезия, Новости - Туризм, Туризм
13:13 16.11.2022 (обновлено: 14:57 16.11.2022)
У берегов Бали загорелся круизный лайнер
На борту круизного лайнера Mutiara Timur I в водах Балийского пролива начался пожар
БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости.
На борту круизного лайнера Mutiara Timur I в водах Балийского пролива начался пожар, сообщает агентство ANTARA
.
По данным агентства, сейчас от лайнера, направлявшегося в один из портов острова Бали, поднимается густой черный дым.
Начальник службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо подтвердил факт происшествия.
"На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар", — сообщил Видодо агентству.
Он добавил, что ВВС Индонезии подключились к эвакуации пассажиров.
О пострадавших в результате инцидента пока не известно.