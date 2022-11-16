https://ria.ru/20221116/layner-1831907801.html

У берегов Бали загорелся круизный лайнер

У берегов Бали загорелся круизный лайнер - РИА Новости, 16.11.2022

У берегов Бали загорелся круизный лайнер

На борту круизного лайнера Mutiara Timur I в водах Балийского пролива начался пожар, сообщает агентство ANTARA. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:13

2022-11-16T13:13

2022-11-16T14:57

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БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости. На борту круизного лайнера Mutiara Timur I в водах Балийского пролива начался пожар, сообщает агентство ANTARA.По данным агентства, сейчас от лайнера, направлявшегося в один из портов острова Бали, поднимается густой черный дым.Начальник службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо подтвердил факт происшествия."На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар", — сообщил Видодо агентству.Он добавил, что ВВС Индонезии подключились к эвакуации пассажиров.О пострадавших в результате инцидента пока не известно.

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Владимир Лаврентьев

в мире, бали, индонезия, новости - туризм