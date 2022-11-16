20:48 16.11.2022 (обновлено: 09:35 17.11.2022)
СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына
Bild: журналисты вынудили Ламбрехт прокомментировать фото ее сына в вертолете бундесвера
Фотография из публикации сына министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт Александра в социальной сети
Фотография из публикации сына министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт Александра в социальной сети
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Журналисты через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фото ее 22-летнего сына Александра, сделанное в вертолете бундесвера во время ее служебной командировки, сообщила немецкая газета Bild.
Отмечается, что министр обороны ФРГ в течение полугода отказывалась журналистам прокомментировать фотографию, на которой ее сын позирует в вертолете бундесвера. Снимок был опубликован в аккаунте Александра в Instagram*. Немецкая газета Tagesspiegel в этой связи подала в суд на Ламбрехт, ссылаясь на положения о свободе прессы, закрепленные в Основном законе ФРГ - конституции Германии.
Административный суд Кельна вынес решение, которое затем подтвердил Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, согласно ему Ламбрехт обязана предоставить журналистам информацию, связанную со снимком, в связи с тем что он относится к "официальной сфере" министра, так как был сделан во время ее поездки по служебным делам.
"Сына Александра сфотографировала сама Ламбрехт", - сообщила газете Bild пресс-секретарь министерства обороны ФРГ. Представитель ведомства уточнила, что снимок был сделан незадолго до того, как мать и сын улетели в Северную Фрисландию, где они собирались провести пасхальные каникулы после короткого визита в войсковую часть.
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