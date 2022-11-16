https://ria.ru/20221116/lambrekht-1832063000.html

СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына

СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына

Журналисты через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фото ее 22-летнего сына Александра, сделанное в вертолете бундесвера во... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T20:48

2022-11-16T20:48

2022-11-17T09:35

в мире

кристина ламбрехт

германия

минобороны германии

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Журналисты через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фото ее 22-летнего сына Александра, сделанное в вертолете бундесвера во время ее служебной командировки, сообщила немецкая газета Bild.Отмечается, что министр обороны ФРГ в течение полугода отказывалась журналистам прокомментировать фотографию, на которой ее сын позирует в вертолете бундесвера. Снимок был опубликован в аккаунте Александра в Instagram*. Немецкая газета Tagesspiegel в этой связи подала в суд на Ламбрехт, ссылаясь на положения о свободе прессы, закрепленные в Основном законе ФРГ - конституции Германии.Административный суд Кельна вынес решение, которое затем подтвердил Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, согласно ему Ламбрехт обязана предоставить журналистам информацию, связанную со снимком, в связи с тем что он относится к "официальной сфере" министра, так как был сделан во время ее поездки по служебным делам."Сына Александра сфотографировала сама Ламбрехт", - сообщила газете Bild пресс-секретарь министерства обороны ФРГ. Представитель ведомства уточнила, что снимок был сделан незадолго до того, как мать и сын улетели в Северную Фрисландию, где они собирались провести пасхальные каникулы после короткого визита в войсковую часть.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220730/oruzhie-1806125798.html

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в мире, кристина ламбрехт, германия, минобороны германии