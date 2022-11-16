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СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына
СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына
Журналисты через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фото ее 22-летнего сына Александра, сделанное в вертолете бундесвера во... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T20:48
2022-11-17T09:35
в мире
кристина ламбрехт
германия
минобороны германии
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Журналисты через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фото ее 22-летнего сына Александра, сделанное в вертолете бундесвера во время ее служебной командировки, сообщила немецкая газета Bild.Отмечается, что министр обороны ФРГ в течение полугода отказывалась журналистам прокомментировать фотографию, на которой ее сын позирует в вертолете бундесвера. Снимок был опубликован в аккаунте Александра в Instagram*. Немецкая газета Tagesspiegel в этой связи подала в суд на Ламбрехт, ссылаясь на положения о свободе прессы, закрепленные в Основном законе ФРГ - конституции Германии.Административный суд Кельна вынес решение, которое затем подтвердил Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, согласно ему Ламбрехт обязана предоставить журналистам информацию, связанную со снимком, в связи с тем что он относится к "официальной сфере" министра, так как был сделан во время ее поездки по служебным делам."Сына Александра сфотографировала сама Ламбрехт", - сообщила газете Bild пресс-секретарь министерства обороны ФРГ. Представитель ведомства уточнила, что снимок был сделан незадолго до того, как мать и сын улетели в Северную Фрисландию, где они собирались провести пасхальные каникулы после короткого визита в войсковую часть.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, кристина ламбрехт, германия, минобороны германии
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Минобороны Германии
20:48 16.11.2022 (обновлено: 09:35 17.11.2022)
 
СМИ: журналисты вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото сына

Bild: журналисты вынудили Ламбрехт прокомментировать фото ее сына в вертолете бундесвера

Фотография из публикации сына министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт Александра в социальной сети
Фотография из публикации сына министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт Александра в социальной сети
Фотография из публикации сына министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт Александра в социальной сети
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Журналисты через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фото ее 22-летнего сына Александра, сделанное в вертолете бундесвера во время ее служебной командировки, сообщила немецкая газета Bild.
Отмечается, что министр обороны ФРГ в течение полугода отказывалась журналистам прокомментировать фотографию, на которой ее сын позирует в вертолете бундесвера. Снимок был опубликован в аккаунте Александра в Instagram*. Немецкая газета Tagesspiegel в этой связи подала в суд на Ламбрехт, ссылаясь на положения о свободе прессы, закрепленные в Основном законе ФРГ - конституции Германии.
Административный суд Кельна вынес решение, которое затем подтвердил Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, согласно ему Ламбрехт обязана предоставить журналистам информацию, связанную со снимком, в связи с тем что он относится к "официальной сфере" министра, так как был сделан во время ее поездки по служебным делам.
"Сына Александра сфотографировала сама Ламбрехт", - сообщила газете Bild пресс-секретарь министерства обороны ФРГ. Представитель ведомства уточнила, что снимок был сделан незадолго до того, как мать и сын улетели в Северную Фрисландию, где они собирались провести пасхальные каникулы после короткого визита в войсковую часть.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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