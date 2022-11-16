https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html
Взять быка за рога: чем так хорош балет "Лабиринт" в Большом театре
Взять быка за рога: чем так хорош балет "Лабиринт" в Большом театре - РИА Новости, 16.11.2022
Взять быка за рога: чем так хорош балет "Лабиринт" в Большом театре
В Большом театре громкая премьера — "Лабиринт", объединивший три одноактных балета. Самый любопытный — "Минотавр" с хореографией всемирно известного Патрика де... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:00
2022-11-16T08:00
2022-11-16T08:14
культура
большой театр
мифы
балет
москва
лабиринт
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земля
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Большом театре громкая премьера — "Лабиринт", объединивший три одноактных балета. Самый любопытный — "Минотавр" с хореографией всемирно известного Патрика де Бана и сценографией Даши Намдакова. О чем спектакль и почему его можно назвать "постановкой силы" — в материале РИА Новости.Трудности переводаШарль Бодлер сказал: "Поэт — античный герой, который побеждает чудовище". "Нет, — ответил аргентинец Хулио Кортасар. — Поэт — сам чудовище в глазах общества".Для пьесы "Цари" он использовал знаменитый критский миф, перевернув его с ног на голову. Афинский герой Тесей у Кортасара — недалекий и тщеславный лжец, который хочет прославиться, убив монстра. Наследница критского трона Ариадна влюблена не в него, а в Минотавра. И клубок ей нужен, чтобы вывести из лабиринта не царевича, а человекобыка.Сам Минотавр — философ, изолированный от мира из-за пугающей внешности. Его держит в заточении отчим, владыка Крита Минос. Афинские юноши и девушки, впрочем, и правда пропадают в лабиринте. Вот только человекобык их не пожирает и даже не убивает, а учит музыке и танцам. Но об этом никто не знает.Затейливая трактовка аргентинца заинтересовала Патрика де Бана, хореографа из Германии. Так появилась идея балета.Пьеса Кортасара написана белым стихом, в ней важно каждое слово. Можно ли перевести эту историю на язык танца, костюма, цвета? Как оказалось, вполне.Три уровня трактовкиМинотавр — фигура многозначная. Во-первых, это образ инаковатого творческого человека, которого общество не принимает, не понимает — но не гнушается получать выгоду от его необычности. Так, в пьесе Минос распускает слухи о кровожадности пасынка, чтобы держать в страхе соседние народы. Чтобы разглядеть за страшной внешностью красивую душу, нужно иметь открытое сознание, видеть мир глазами ребенка или влюбленного. Так смотрит на героя Ариадна, но она — исключение.В пьесе Тесей говорит человекобыку: "Если тебя я стану слушать, тогда едва ли я смогу тебя убить". Тем самым подтверждая, что сознательно хочет видеть в сыне Пасифаи ужасную внешность, а не личность. Он сожалеет, что не может отсечь Минотавру только звериную голову, а обычное тело оставить жить. Эта метафора очевидна: общество стремится исправить странных людей, не понимая, что особенности — часть их природы. Поэтому пьеса Кортасара имеет, несомненно, гуманистический посыл.Постановка Патрика де Бана — о каждом, кто хоть раз в жизни чувствовал себя непонятым, лишним, сталкивался с травлей или был не уверен в себе. Спектакль не просто красив — у него психотерапевтический эффект. Разделяя одиночество главного героя, зритель ощущает то, что Аристотель называл уже приевшимся словом "катарсис".Кортасар отмечал, что его лабиринт символизирует подсознание. Патрик де Бана трактует этот образ шире — как реальность и жизнь. И Минотавр в таком контексте — творческое и эмоциональное начало человека, неуправляемое, пугающее и продуктивное. Можно обратиться к нему, чтобы обрести вдохновение и любовь, как это делает Ариадна. Можно держать его под контролем разума и не выпускать, как Минос. А можно бояться его и пытаться уничтожить, как Тесей.И наконец, третья трактовка образа Минотавра — внушающая страх, но благодатная сила природы, без которой невозможна настоящая жизнь. У Кортасара герой до заключения в лабиринт гуляет среди цветов, декламируя их названия. А в подземной тюрьме тоскует по морю.Любовь Ариадны — единственное, что связывает его с внешним миром. Человекобык погибает не от удара меча Тесея, а в момент, когда верит, что царевна предала его.Интересно, что двух подлых царей — Тесея и Миноса — как персонажей в балете нет вообще. Акцент сделан на внутреннем мире героя и его отношениях с матерью и любимой.Сцена и цветСценография "Минотавра" очень лаконична, главная декорация — черный фон. В этом де Бана скрупулезно следует первоисточнику — важность темного лабиринта не раз подчеркивал Кортасар.Единственное украшение сцены — огромная бычья голова из дерева, багрово-черный череп с металлическими рогами в форме молодого месяца. Точь-в-точь как его описывал аргентинский автор. Это главный символ пьесы: и мечта Тесея, доказательство его победы, и знак самой земли, в недрах которой расположен лабиринт. И отличительная черта Минотавра — проклятие и особенность, сделавшая человекобыка легендой. Важную роль играют костюмы танцоров. Минотавр усыпан сверкающими серебром стразами, его тело кажется нездешним и невесомым. Оно резко контрастирует с тяжелой багровой головой из дерева и металла. Так выражена двойственность героя — чудовища, философа, порождения природы с духом мечтателя и творца.У Ариадны и Пасифаи отличаются только цвета платьев — красный и черный соответственно. В пьесе Минос внушает девушке, что она дочь царя и должна смотреть на мир, как отец. Но в том и беда, что по духу она — дочь царицы. Пасифая любила бога Посейдона, который явился к ней в облике быка. Ариадна любит Минотавра, человека с бычьей головой. Обе идут против правил и законов, что приводит к трагедии.Музыка и танецМузыку для балета "Лабиринт" написал Макс Рихтер — современный британский композитор немецкого происхождения. Он любит экспериментировать с литературой. В одном из его альбомов Тильда Суинтон цитирует произведения Кафки. А в Memoryhouse звуки природы наложены на голоса людей, которые читают стихи на разных языках. Удачный выбор автора для музыки к "Минотавру" — произведению по сложной, метафорической пьесе.Движения человекобыка начинаются в полной тишине. Потом добавляются тревожные, трагические звуки скрипки и клавишных. Это не классический балет, а контемпорари — стиль на основе танца модерн. Он позволяет исполнителям глубже понять и четче выразить героев.Команда со всего мираСпектакль создавала мультикультурная группа. Возможно, поэтому он получился не русским или западным, а понятным каждому.Патрик де Бана и Макс Рихтер пригласили работать над либретто Хосе Андраде, над костюмами и светом — Игоря Чапурина и Ивана Виноградова.Голова-декорация — арт-объект авторства бурятского скульптора Даши Намдакова. Это всемирно известный представитель современной культуры Сибири. Герои его скульптур — волшебные существа из разных мифов. Для черепа Минотавра Даши использовал ствол старой сосны из Карелии и минимально его обработал.Путь в подсознаниеБалеты "Сияние" и "Нерв" связаны с "Минотавром" и друг с другом общей идеей — они исследуют мир человеческого подсознания. В "Сиянии" человек выходит из дома, чтобы путешествовать по мирам. Но вот вопрос: в реальности или в мечтах? В какой-то момент дом превращается в огромную голову — и зритель знает ответ.Постановка сопровождается ярким футуристическим видеорядом, рассматривать который — отдельное удовольствие. А серебряные детали на головах и одежде танцоров-путешественников — почти такие же, как на теле Минотавра. Это наводит на мысль: может быть, критский узник — такой же странник, гость из иных миров?Каждый зритель решит для себя сам.Премьерные показы проекта "Лабиринт" проходят в Большом театре 15 и 16 ноября.
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большой театр, мифы, балет, москва, лабиринт, германия, земля, театр, тильда суинтон, игорь чапурин, что посмотреть , куда сходить
Культура, Большой театр, Мифы, Балет, Москва, Лабиринт, Германия, Земля, Театр, Тильда Суинтон, Игорь Чапурин, что посмотреть , куда сходить
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Большом театре громкая премьера — "Лабиринт", объединивший три одноактных балета. Самый любопытный — "Минотавр" с хореографией всемирно известного Патрика де Бана и сценографией Даши Намдакова. О чем спектакль и почему его можно назвать "постановкой силы" — в материале РИА Новости.
Шарль Бодлер сказал: "Поэт — античный герой, который побеждает чудовище". "Нет, — ответил аргентинец Хулио Кортасар. — Поэт — сам чудовище в глазах общества".
Для пьесы "Цари" он использовал знаменитый критский миф, перевернув его с ног на голову. Афинский герой Тесей у Кортасара — недалекий и тщеславный лжец, который хочет прославиться, убив монстра. Наследница критского трона Ариадна влюблена не в него, а в Минотавра. И клубок ей нужен, чтобы вывести из лабиринта не царевича, а человекобыка.
Сам Минотавр — философ, изолированный от мира из-за пугающей внешности. Его держит в заточении отчим, владыка Крита Минос. Афинские юноши и девушки, впрочем, и правда пропадают в лабиринте. Вот только человекобык их не пожирает и даже не убивает, а учит музыке и танцам. Но об этом никто не знает.
Затейливая трактовка аргентинца заинтересовала Патрика де Бана, хореографа из Германии. Так появилась идея балета.
Пьеса Кортасара написана белым стихом, в ней важно каждое слово. Можно ли перевести эту историю на язык танца, костюма, цвета?
Минотавр — фигура многозначная. Во-первых, это образ инаковатого творческого человека, которого общество не принимает, не понимает — но не гнушается получать выгоду от его необычности. Так, в пьесе Минос распускает слухи о кровожадности пасынка, чтобы держать в страхе соседние народы.
"Люди воспринимали Минотавра как злобное чудовище, — рассказывает хореограф Патрик де Бана. — Но для меня он — жертва действий людей".
Чтобы разглядеть за страшной внешностью красивую душу, нужно иметь открытое сознание, видеть мир глазами ребенка или влюбленного. Так смотрит на героя Ариадна, но она — исключение.
В пьесе Тесей говорит человекобыку: "Если тебя я стану слушать, тогда едва ли я смогу тебя убить". Тем самым подтверждая, что сознательно хочет видеть в сыне Пасифаи ужасную внешность, а не личность. Он сожалеет, что не может отсечь Минотавру только звериную голову, а обычное тело оставить жить.
Эта метафора очевидна: общество стремится исправить странных людей, не понимая, что особенности — часть их природы. Поэтому пьеса Кортасара имеет, несомненно, гуманистический посыл.
"В нашем балете Минотавр не монстр, — объясняет Мария Виноградова, исполнительница партии Ариадны. — Он одиночка. Он ищет себя, его терзают душевные боли".
Постановка Патрика де Бана — о каждом, кто хоть раз в жизни чувствовал себя непонятым, лишним, сталкивался с травлей или был не уверен в себе. Спектакль не просто красив — у него психотерапевтический эффект. Разделяя одиночество главного героя, зритель ощущает то, что Аристотель называл уже приевшимся словом "катарсис".
"И для меня Минотавр — жертва, — говорит один из исполнителей главной партии Денис Савин. — Вечно в темноте, постоянно один. Некому задать вопросы, не от кого получить ответы. Чудовищная внешность не отображает, что у него внутри".
Кортасар отмечал, что его лабиринт символизирует подсознание. Патрик де Бана трактует этот образ шире — как реальность и жизнь. И Минотавр в таком контексте — творческое и эмоциональное начало человека, неуправляемое, пугающее и продуктивное. Можно обратиться к нему, чтобы обрести вдохновение и любовь, как это делает Ариадна. Можно держать его под контролем разума и не выпускать, как Минос. А можно бояться его и пытаться уничтожить, как Тесей.
И наконец, третья трактовка образа Минотавра — внушающая страх, но благодатная сила природы, без которой невозможна настоящая жизнь. У Кортасара герой до заключения в лабиринт гуляет среди цветов, декламируя их названия. А в подземной тюрьме тоскует по морю.
Любовь Ариадны — единственное, что связывает его с внешним миром. Человекобык погибает не от удара меча Тесея, а в момент, когда верит, что царевна предала его.
"Моя Ариадна — влюбленная, — отмечает Виноградова. — И это раскрывается через пластику в наших дуэтах".
Интересно, что двух подлых царей — Тесея и Миноса — как персонажей в балете нет вообще. Акцент сделан на внутреннем мире героя и его отношениях с матерью и любимой.
"Через взаимодействие с ними он может гармонично существовать в темноте, — считает Савин. — Пытается найти объяснение, почему он один, что с ним происходит. Задает вопрос — но ответа не получает".
Сценография "Минотавра" очень лаконична, главная декорация — черный фон. В этом де Бана скрупулезно следует первоисточнику — важность темного лабиринта не раз подчеркивал Кортасар.
"Эта история — и про любовь, и про погружение во тьму, и про погружение в свет. Как маятник", — замечает Ильдар Гайнутдинов, один из исполнителей роли Минотавра.
Единственное украшение сцены — огромная бычья голова из дерева, багрово-черный череп с металлическими рогами в форме молодого месяца. Точь-в-точь как его описывал аргентинский автор. Это главный символ пьесы: и мечта Тесея, доказательство его победы, и знак самой земли, в недрах которой расположен лабиринт. И отличительная черта Минотавра — проклятие и особенность, сделавшая человекобыка легендой.
Важную роль играют костюмы танцоров. Минотавр усыпан сверкающими серебром стразами, его тело кажется нездешним и невесомым. Оно резко контрастирует с тяжелой багровой головой из дерева и металла. Так выражена двойственность героя — чудовища, философа, порождения природы с духом мечтателя и творца.
У Ариадны и Пасифаи отличаются только цвета платьев — красный и черный соответственно. В пьесе Минос внушает девушке, что она дочь царя и должна смотреть на мир, как отец. Но в том и беда, что по духу она — дочь царицы. Пасифая любила бога Посейдона, который явился к ней в облике быка. Ариадна любит Минотавра, человека с бычьей головой. Обе идут против правил и законов, что приводит к трагедии.
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Артисты балета Денис Савин и Мария Виноградова в сцене из одноактного балета "Минотавр" в Государственном академическом Большом театре
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Артисты балета Денис Савин и Мария Виноградова в сцене из одноактного балета "Минотавр" в Государственном академическом Большом театре
1 из 2
Артисты балета Денис Савин и Мария Виноградова в сцене из одноактного балета "Минотавр" в Государственном академическом Большом театре
2 из 2
Артисты балета Денис Савин и Мария Виноградова в сцене из одноактного балета "Минотавр" в Государственном академическом Большом театре
Музыку для балета "Лабиринт" написал Макс Рихтер — современный британский композитор немецкого происхождения. Он любит экспериментировать с литературой. В одном из его альбомов Тильда Суинтон цитирует произведения Кафки. А в Memoryhouse звуки природы наложены на голоса людей, которые читают стихи на разных языках.
Удачный выбор автора для музыки к "Минотавру" — произведению по сложной, метафорической пьесе.
Движения человекобыка начинаются в полной тишине. Потом добавляются тревожные, трагические звуки скрипки и клавишных. Это не классический балет, а контемпорари — стиль на основе танца модерн. Он позволяет исполнителям глубже понять и четче выразить героев.
Спектакль создавала мультикультурная группа. Возможно, поэтому он получился не русским или западным, а понятным каждому.
Патрик де Бана и Макс Рихтер пригласили работать над либретто Хосе Андраде, над костюмами и светом — Игоря Чапурина и Ивана Виноградова.
"Я артист и считаю, что искусство должно объединять людей, а не разделять", — подчеркивает де Бана.
Голова-декорация — арт-объект авторства бурятского скульптора Даши Намдакова.
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Незаконченная скульптура "Минотавр" в творческой мастерской Даши Намдакова в Москве для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
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Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует в своей творческой мастерской в Москве незаконченную скульптуру "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
3 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует на планшете макет скульптуры "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
4 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует в своей мастерской в Москве незаконченную скульптуру "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
5 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует в своей творческой мастерской в Москве незаконченную скульптуру "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
1 из 5
Незаконченная скульптура "Минотавр" в творческой мастерской Даши Намдакова в Москве для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
2 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует в своей творческой мастерской в Москве незаконченную скульптуру "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
3 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует на планшете макет скульптуры "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
4 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует в своей мастерской в Москве незаконченную скульптуру "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
5 из 5
Художник и скульптор Даши Намдаков демонстрирует в своей творческой мастерской в Москве незаконченную скульптуру "Минотавр" для оформления постановки балета "Лабиринт" в Большом театре
Это всемирно известный представитель современной культуры Сибири. Герои его скульптур — волшебные существа из разных мифов. Для черепа Минотавра Даши использовал ствол старой сосны из Карелии и минимально его обработал.
"Никакой художник не может повторить то, что создает природа, — говорит он. — Мы просто воспользовались тем, что она сотворила, и немного поучаствовали в процессе".
Балеты "Сияние" и "Нерв" связаны с "Минотавром" и друг с другом общей идеей — они исследуют мир человеческого подсознания.
В "Сиянии" человек выходит из дома, чтобы путешествовать по мирам. Но вот вопрос: в реальности или в мечтах? В какой-то момент дом превращается в огромную голову — и зритель знает ответ.
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Балетный спектакль "Сияние"
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Балетный спектакль "Сияние"
Постановка сопровождается ярким футуристическим видеорядом, рассматривать который — отдельное удовольствие. А серебряные детали на головах и одежде танцоров-путешественников — почти такие же, как на теле Минотавра. Это наводит на мысль: может быть, критский узник — такой же странник, гость из иных миров?
Каждый зритель решит для себя сам.
Премьерные показы проекта "Лабиринт" проходят в Большом театре 15 и 16 ноября.