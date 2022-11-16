https://ria.ru/20221116/kuban-1832074425.html
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций - РИА Новости, 16.11.2022
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций
Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:04
2022-11-16T22:04
2022-11-16T22:04
краснодарский край
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70154/09/701540977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80718c93d120f88c52248bd9586d6768.jpg
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации региона.По словам руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева, на базе фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным, получить ответы на интересующие организационные вопросы. Также изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации, подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах."В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий по интеллектуальной собственности для инноваторов. Сегодня очень важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития", – отметила глава Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.
https://ria.ru/20221110/grant-1830639581.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70154/09/701540977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_072a404f7f42af6b8d92908b8ed868ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество
Краснодарский край, Экономика, Общество
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций
В Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации региона.
"Сегодня актуальность технологий и инноваций возросла как никогда. Идет процесс импортозамещения, развития собственных производств, и нашим предприятиям необходимо заместить "выпадающие" импортные разработки и опираться на новые отечественные решения. В прошлом году для этих целей в крае мы создали Фонд развития инноваций, теперь открываем Центр поддержки технологий и инноваций, где изобретателям помогут ускорить все процессы – в том числе, связанные с защитой интеллектуальной собственности", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Руппеля.
По словам руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева, на базе фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным, получить ответы на интересующие организационные вопросы. Также изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации, подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах.
"В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий по интеллектуальной собственности для инноваторов. Сегодня очень важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития", – отметила глава Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.