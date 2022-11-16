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На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций - РИА Новости, 16.11.2022
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Краснодарский край
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На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций - РИА Новости, 16.11.2022
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций
Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:04
2022-11-16T22:04
краснодарский край
экономика
общество
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации региона.По словам руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева, на базе фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным, получить ответы на интересующие организационные вопросы. Также изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации, подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах."В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий по интеллектуальной собственности для инноваторов. Сегодня очень важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития", – отметила глава Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.
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экономика, общество
Краснодарский край, Экономика, Общество
22:04 16.11.2022
 
На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций

В Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации региона.
"Сегодня актуальность технологий и инноваций возросла как никогда. Идет процесс импортозамещения, развития собственных производств, и нашим предприятиям необходимо заместить "выпадающие" импортные разработки и опираться на новые отечественные решения. В прошлом году для этих целей в крае мы создали Фонд развития инноваций, теперь открываем Центр поддержки технологий и инноваций, где изобретателям помогут ускорить все процессы – в том числе, связанные с защитой интеллектуальной собственности", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Руппеля.
По словам руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева, на базе фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным, получить ответы на интересующие организационные вопросы. Также изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации, подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах.
"В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий по интеллектуальной собственности для инноваторов. Сегодня очень важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития", – отметила глава Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.
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