https://ria.ru/20221116/kuban-1832074425.html

На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций

На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций - РИА Новости, 16.11.2022

На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций

Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:04

2022-11-16T22:04

2022-11-16T22:04

краснодарский край

экономика

общество

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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Краснодарском крае, он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций, сообщили в администрации региона.По словам руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева, на базе фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным, получить ответы на интересующие организационные вопросы. Также изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации, подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах."В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий по интеллектуальной собственности для инноваторов. Сегодня очень важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития", – отметила глава Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.

https://ria.ru/20221110/grant-1830639581.html

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экономика, общество