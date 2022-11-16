https://ria.ru/20221116/kuba-1831898317.html
В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы
В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы - РИА Новости, 16.11.2022
В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы
В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:52
2022-11-16T12:52
2022-11-16T13:00
куба
мигель диас-канель
владимир путин
россия
политика
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, это действительно так. Мы ждем визита в Москву господина президента и действительно готовятся контакты двух глав государств. Это очень важный визит. Куба - наш важный очень партнер. Есть много о чем поговорить", - сказал Песков.Ранее посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил агентству, что президент его страны Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро.
https://ria.ru/20220308/kuba-1777197073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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куба, мигель диас-канель, владимир путин, россия, политика, москва, дмитрий песков
Куба, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, Россия, Политика, Москва, Дмитрий Песков
12:52 16.11.2022 (обновлено: 13:00 16.11.2022)
В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы
Песков подтвердил подготовку контактов Путина и президента Кубы Диас-Канеля в Москве