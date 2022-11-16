https://ria.ru/20221116/kuba-1831898317.html

В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы

В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы - РИА Новости, 16.11.2022

В Кремле подтвердили, что ждут визита президента Кубы

В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:52

2022-11-16T12:52

2022-11-16T13:00

куба

мигель диас-канель

владимир путин

россия

политика

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, это действительно так. Мы ждем визита в Москву господина президента и действительно готовятся контакты двух глав государств. Это очень важный визит. Куба - наш важный очень партнер. Есть много о чем поговорить", - сказал Песков.Ранее посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил агентству, что президент его страны Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро.

https://ria.ru/20220308/kuba-1777197073.html

куба

россия

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

куба, мигель диас-канель, владимир путин, россия, политика, москва, дмитрий песков