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Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе - РИА Новости, 16.11.2022
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Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе
Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе - РИА Новости, 16.11.2022
Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе
Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:51
2022-11-16T10:51
политика
россия
куба
москва
владимир путин
мигель диас-канель
фидель кастро
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро, заявил РИА Новости посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья."Наш президент не приезжал в Россию с 2019 года - сначала из-за ситуации с пандемией, потом из-за логистики. Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет", - сказал он в беседе с агентством. Отвечая на вопрос, будет ли встреча Диаса-Канеля и Путина, посол отметил, что такие переговоры запланированы. "Конечно, если он (Мигель Диас-Канель) будет здесь, предусматривается, что он встретится с президентом", - заявил Пенья.На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы, заявил, что определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся.Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 22 ноября. В СМИ отмечалось, что на церемонии может присутствовать президент Кубы Мигель Диас-Канель.
https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html
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политика, россия, куба, москва, владимир путин, мигель диас-канель, фидель кастро
Политика, Россия, Куба, Москва, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, Фидель Кастро
10:51 16.11.2022
 
Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе

Посол Кубы Гармендия: президент Диас-Канель на следующей неделе встретится с Путиным

© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро, заявил РИА Новости посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"Наш президент не приезжал в Россию с 2019 года - сначала из-за ситуации с пандемией, потом из-за логистики. Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет", - сказал он в беседе с агентством.
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Отвечая на вопрос, будет ли встреча Диаса-Канеля и Путина, посол отметил, что такие переговоры запланированы. "Конечно, если он (Мигель Диас-Канель) будет здесь, предусматривается, что он встретится с президентом", - заявил Пенья.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы, заявил, что определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 22 ноября. В СМИ отмечалось, что на церемонии может присутствовать президент Кубы Мигель Диас-Канель.
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