https://ria.ru/20221116/kuba-1831850635.html

Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе

Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе - РИА Новости, 16.11.2022

Посол Кубы анонсировал визит президента в Москву на следующей неделе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:51

2022-11-16T10:51

2022-11-16T10:51

политика

россия

куба

москва

владимир путин

мигель диас-канель

фидель кастро

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро, заявил РИА Новости посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья."Наш президент не приезжал в Россию с 2019 года - сначала из-за ситуации с пандемией, потом из-за логистики. Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет", - сказал он в беседе с агентством. Отвечая на вопрос, будет ли встреча Диаса-Канеля и Путина, посол отметил, что такие переговоры запланированы. "Конечно, если он (Мигель Диас-Канель) будет здесь, предусматривается, что он встретится с президентом", - заявил Пенья.На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы, заявил, что определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся.Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 22 ноября. В СМИ отмечалось, что на церемонии может присутствовать президент Кубы Мигель Диас-Канель.

https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html

https://ria.ru/20221111/vstrecha-1830746118.html

россия

куба

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, куба, москва, владимир путин, мигель диас-канель, фидель кастро