https://ria.ru/20221116/kpp-1831790322.html
В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной
В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 16.11.2022
В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной
Пограничная полиция Молдавии сообщает, что все КПП на молдавско-украинском участке границы приостановили работу в связи с техническим сбоем со стороны Украины. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:01
2022-11-16T00:01
2022-11-16T00:01
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает, что все КПП на молдавско-украинском участке границы приостановили работу в связи с техническим сбоем со стороны Украины.В связи со сложившейся ситуацией пограничники рекомендуют участникам дорожного движения отложить поездки на Украину и постоянно получать информацию только из официальных источников.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной
Молдавия сообщила о приостановке работы КПП на границе с Украиной из-за технического сбоя