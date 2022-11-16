https://ria.ru/20221116/kpp-1831790322.html

В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной

В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 16.11.2022

В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной

Пограничная полиция Молдавии сообщает, что все КПП на молдавско-украинском участке границы приостановили работу в связи с техническим сбоем со стороны Украины. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T00:01

2022-11-16T00:01

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает, что все КПП на молдавско-украинском участке границы приостановили работу в связи с техническим сбоем со стороны Украины.В связи со сложившейся ситуацией пограничники рекомендуют участникам дорожного движения отложить поездки на Украину и постоянно получать информацию только из официальных источников.

https://ria.ru/20221115/elektroenergiya-1831747289.html

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в мире, молдавия, украина