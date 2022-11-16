https://ria.ru/20221116/kosmos-1831879910.html

Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков

Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков - РИА Новости, 16.11.2022

Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков

Космодром Корнуолл в Великобритании получил первую в истории страны лицензию для космических запусков, говорится на сайте управления гражданской авиации... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:05

2022-11-16T12:05

2022-11-16T12:07

наука

космос - риа наука

великобритания

корнуолл

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Космодром Корнуолл в Великобритании получил первую в истории страны лицензию для космических запусков, говорится на сайте управления гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority)."Первый в Великобритании орбитальный космический запуск стал еще на один шаг ближе… , так как космодром Корнуолл получил первую в истории Великобритании лицензию… (для этих целей)", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что британский авиарегулятор выдал лицензию космодрому Корнуолл после того, как подтвердилось его соответствие требованиям безопасности, местоположения и другим аспектам, необходимым для эксплуатации космодрома в Великобритании, в том числе для горизонтальных космических запусков."Развивающаяся космическая отрасль (в Великобритании) будет способствовать развитию инноваций, ее стоимость оценивается в 16,5 миллиарда фунтов, она также обеспечит 47 000 рабочих мест", - говорится в документе.В 2015 году Британское космическое агентство заявило, что в будущем Великобритания намерена стать европейским космическим хабом коммерческих космических запусков и центром соответствующих технологий.

https://ria.ru/20151214/1341999818.html

https://ria.ru/20221114/tusur-1830475885.html

великобритания

корнуолл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, великобритания, корнуолл