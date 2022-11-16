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Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков - РИА Новости, 16.11.2022
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Наука
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Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков
Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков - РИА Новости, 16.11.2022
Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков
Космодром Корнуолл в Великобритании получил первую в истории страны лицензию для космических запусков, говорится на сайте управления гражданской авиации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:05
2022-11-16T12:07
наука
космос - риа наука
великобритания
корнуолл
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Космодром Корнуолл в Великобритании получил первую в истории страны лицензию для космических запусков, говорится на сайте управления гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority)."Первый в Великобритании орбитальный космический запуск стал еще на один шаг ближе… , так как космодром Корнуолл получил первую в истории Великобритании лицензию… (для этих целей)", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что британский авиарегулятор выдал лицензию космодрому Корнуолл после того, как подтвердилось его соответствие требованиям безопасности, местоположения и другим аспектам, необходимым для эксплуатации космодрома в Великобритании, в том числе для горизонтальных космических запусков."Развивающаяся космическая отрасль (в Великобритании) будет способствовать развитию инноваций, ее стоимость оценивается в 16,5 миллиарда фунтов, она также обеспечит 47 000 рабочих мест", - говорится в документе.В 2015 году Британское космическое агентство заявило, что в будущем Великобритания намерена стать европейским космическим хабом коммерческих космических запусков и центром соответствующих технологий.
https://ria.ru/20151214/1341999818.html
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космос - риа наука, великобритания, корнуолл
Наука, Космос - РИА Наука, Великобритания, Корнуолл
12:05 16.11.2022 (обновлено: 12:07 16.11.2022)
 
Космодром Корнуолл получил лицензию для космических запусков

Космодром Корнуолл получил первую в истории Британии лицензию для космических запусков

© Фото : Spaceport CornwallРакета-носитель воздушного старта, созданная компанией Virgin Orbit, на космодроме Корнуолл
Ракета-носитель воздушного старта, созданная компанией Virgin Orbit, на космодроме Корнуолл - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Spaceport Cornwall
Ракета-носитель воздушного старта, созданная компанией Virgin Orbit, на космодроме Корнуолл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Космодром Корнуолл в Великобритании получил первую в истории страны лицензию для космических запусков, говорится на сайте управления гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority).
"Первый в Великобритании орбитальный космический запуск стал еще на один шаг ближе… , так как космодром Корнуолл получил первую в истории Великобритании лицензию… (для этих целей)", - говорится в заявлении.
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14 декабря 2015, 18:09Наука
Британия намерена стать европейским центром космических запусковНовая стратегия определяет планы правительства по завоеванию большей доли процветающего мирового космического рынка, говорится в сообщении Британского космического агентства.
В заявлении отмечается, что британский авиарегулятор выдал лицензию космодрому Корнуолл после того, как подтвердилось его соответствие требованиям безопасности, местоположения и другим аспектам, необходимым для эксплуатации космодрома в Великобритании, в том числе для горизонтальных космических запусков.
"Развивающаяся космическая отрасль (в Великобритании) будет способствовать развитию инноваций, ее стоимость оценивается в 16,5 миллиарда фунтов, она также обеспечит 47 000 рабочих мест", - говорится в документе.
В 2015 году Британское космическое агентство заявило, что в будущем Великобритания намерена стать европейским космическим хабом коммерческих космических запусков и центром соответствующих технологий.
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