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НАСА запустило ракету с беспилотной миссией корабля Orion на орбиту Луны - РИА Новости, 16.11.2022
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НАСА запустило ракету с беспилотной миссией корабля Orion на орбиту Луны
НАСА запустило ракету с беспилотной миссией корабля Orion на орбиту Луны - РИА Новости, 16.11.2022
НАСА запустило ракету с беспилотной миссией корабля Orion на орбиту Луны
Сверхтяжелая ракета-носитель SLS стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, она выводит в орбитальный беспилотный полет вокруг Луны новейший корабль... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:59
2022-11-16T11:59
космос - риа наука
луна
канаверал
флорида
наса
orion
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Сверхтяжелая ракета-носитель SLS стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, она выводит в орбитальный беспилотный полет вокруг Луны новейший корабль Orion, НАСА ведет прямую трансляцию.Старт ракеты-носителя был дан в 1.47 по времени Восточного побережья США (9.47 мск) в среду. Во вторник в ходе заправки ракеты-носителя была выявлена утечка водорода и специалистам понадобилось дополнительное время для ее ликвидации. Ранее запуск несколько раз откладывался по техническим и погодным причинам.Миссия, получившая название "Артемида-1", первая в американской лунной программе, должна продлиться 42 дня. В НАСА заверяют, что корабль, в случае успеха миссии побывает дальше, чем когда-либо летал созданный для пилотируемых миссий аппарат. Как рассказали в НАСА, после отделения от несущей его ракеты-носителя и выхода на земную орбиту, корабль развернет солнечные антенны и на собственной тяге покинет земную орбиту, чтобы начать путь к Луне. По расчетам НАСА, приблизительно через два часа после запуска аппарат отделится от собственного ускорителя и созданный европейским космическим агентством сервисный модуль продолжит путешествие к Луне, которое, по расчету специалистов, займет несколько дней. В это время специалисты смогут корректировать траекторию полета корабля и тестировать его готовность к будущим миссиям.Orion приблизится к Луне на расстояние около 100 километров, и из-за силы ее гравитации выйдет на глубокую ретроградную орбиту, на которой будет находиться около шести дней.Миссия "Артемида-1" будет продолжаться от четырех до шести недель, после чего капсула корабля приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии.Программа "Артемида" сравнивается НАСА по своему значению с миссиями "Аполлон", апогеем которых стала высадка астронавтов на Луне в 1969 году. "Артемида-1" должна стать подготовкой к возобновлению пилотируемых полетов, первый из которых - "Артемида-2" - намечен на 2024 год. Возвращение экипажа на Луну планируется пока на 2025 год в рамках миссии "Артемида-3".
https://ria.ru/20221115/kosmonavt-1831724895.html
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космос - риа наука, луна, канаверал, флорида, наса, orion
Космос - РИА Наука, Луна, Канаверал, Флорида, НАСА, Orion
11:59 16.11.2022
 
НАСА запустило ракету с беспилотной миссией корабля Orion на орбиту Луны

НАСА: ракета SLS стартовала во Флориде с беспилотной миссией корабля Orion на орбиту Луны

© NASAКосмический корабль Orion
Космический корабль Orion - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© NASA
Космический корабль Orion. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Сверхтяжелая ракета-носитель SLS стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, она выводит в орбитальный беспилотный полет вокруг Луны новейший корабль Orion, НАСА ведет прямую трансляцию.
Старт ракеты-носителя был дан в 1.47 по времени Восточного побережья США (9.47 мск) в среду. Во вторник в ходе заправки ракеты-носителя была выявлена утечка водорода и специалистам понадобилось дополнительное время для ее ликвидации. Ранее запуск несколько раз откладывался по техническим и погодным причинам.
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Миссия, получившая название "Артемида-1", первая в американской лунной программе, должна продлиться 42 дня. В НАСА заверяют, что корабль, в случае успеха миссии побывает дальше, чем когда-либо летал созданный для пилотируемых миссий аппарат. Как рассказали в НАСА, после отделения от несущей его ракеты-носителя и выхода на земную орбиту, корабль развернет солнечные антенны и на собственной тяге покинет земную орбиту, чтобы начать путь к Луне. По расчетам НАСА, приблизительно через два часа после запуска аппарат отделится от собственного ускорителя и созданный европейским космическим агентством сервисный модуль продолжит путешествие к Луне, которое, по расчету специалистов, займет несколько дней. В это время специалисты смогут корректировать траекторию полета корабля и тестировать его готовность к будущим миссиям.
Orion приблизится к Луне на расстояние около 100 километров, и из-за силы ее гравитации выйдет на глубокую ретроградную орбиту, на которой будет находиться около шести дней.
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Миссия "Артемида-1" будет продолжаться от четырех до шести недель, после чего капсула корабля приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии.
Программа "Артемида" сравнивается НАСА по своему значению с миссиями "Аполлон", апогеем которых стала высадка астронавтов на Луне в 1969 году. "Артемида-1" должна стать подготовкой к возобновлению пилотируемых полетов, первый из которых - "Артемида-2" - намечен на 2024 год. Возвращение экипажа на Луну планируется пока на 2025 год в рамках миссии "Артемида-3".
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Космос - РИА НаукаЛунаКанавералФлоридаНАСАOrion
 
 
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