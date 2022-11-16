https://ria.ru/20221116/koronavirus-1831858244.html

В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 1041 случай COVID-19, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:11

2022-11-16T11:11

2022-11-16T11:11

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1041 случай COVID-19, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 522 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 243 204 случая коронавируса, выздоровели 3 052 081 человек, умерли 46 810 человек.

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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