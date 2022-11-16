https://ria.ru/20221116/korona-1831970030.html
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix - РИА Новости, 16.11.2022
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix
Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:33
2022-11-16T16:33
2022-11-16T16:33
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга. Сериал набрал 107390000 часов просмотров и значительно обогнал проект, расположившийся на второй строчке. У четвертого сезона драмы "Манифест" — 74780000 часов просмотров. Замыкает тройку лидеров третья часть реалити "Слепая любовь", за героями которой на прошлой неделе зрители следили 47250000 часов. Премьера новых серий "Короны" состоялась 9 ноября. В сериале рассказывается о событиях в монаршей семье, произошедших в 1990-е годы. Среди них развод Чарльза и принцессы Дианы. Еще до релиза проект оказался в центре скандала. Его обвинили в клевете. Причиной стала сцена, в которой принц Чарльз задумывается о заговоре против своей матери, королевы Елизаветы.
https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Netflix, Кино и сериалы
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix
Пятый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг англоязычных шоу на Netflix