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Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix - РИА Новости, 16.11.2022
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Культура
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Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix - РИА Новости, 16.11.2022
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix
Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:33
2022-11-16T16:33
культура
новости культуры
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга. Сериал набрал 107390000 часов просмотров и значительно обогнал проект, расположившийся на второй строчке. У четвертого сезона драмы "Манифест" — 74780000 часов просмотров. Замыкает тройку лидеров третья часть реалити "Слепая любовь", за героями которой на прошлой неделе зрители следили 47250000 часов. Премьера новых серий "Короны" состоялась 9 ноября. В сериале рассказывается о событиях в монаршей семье, произошедших в 1990-е годы. Среди них развод Чарльза и принцессы Дианы. Еще до релиза проект оказался в центре скандала. Его обвинили в клевете. Причиной стала сцена, в которой принц Чарльз задумывается о заговоре против своей матери, королевы Елизаветы.
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Елена Громова
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новости культуры, netflix, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Netflix, Кино и сериалы
16:33 16.11.2022
 
Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix

Пятый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг англоязычных шоу на Netflix

© NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона
© Netflix
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга.
Сериал набрал 107390000 часов просмотров и значительно обогнал проект, расположившийся на второй строчке. У четвертого сезона драмы "Манифест" — 74780000 часов просмотров. Замыкает тройку лидеров третья часть реалити "Слепая любовь", за героями которой на прошлой неделе зрители следили 47250000 часов.
Премьера новых серий "Короны" состоялась 9 ноября. В сериале рассказывается о событиях в монаршей семье, произошедших в 1990-е годы. Среди них развод Чарльза и принцессы Дианы.
Еще до релиза проект оказался в центре скандала. Его обвинили в клевете. Причиной стала сцена, в которой принц Чарльз задумывается о заговоре против своей матери, королевы Елизаветы.
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