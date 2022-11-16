https://ria.ru/20221116/korona-1831970030.html

Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix

Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix - РИА Новости, 16.11.2022

Новый сезон "Короны" возглавил еженедельный рейтинг Netflix

Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:33

2022-11-16T16:33

2022-11-16T16:33

культура

новости культуры

netflix

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824593838_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_dabefc1754460172adb4a3459e04cc63.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пятый сезон "Короны" возглавил рейтинг англоязычных шоу на Netflix за неделю с 7 по 13 ноября. Данные опубликованы на сайте стриминга. Сериал набрал 107390000 часов просмотров и значительно обогнал проект, расположившийся на второй строчке. У четвертого сезона драмы "Манифест" — 74780000 часов просмотров. Замыкает тройку лидеров третья часть реалити "Слепая любовь", за героями которой на прошлой неделе зрители следили 47250000 часов. Премьера новых серий "Короны" состоялась 9 ноября. В сериале рассказывается о событиях в монаршей семье, произошедших в 1990-е годы. Среди них развод Чарльза и принцессы Дианы. Еще до релиза проект оказался в центре скандала. Его обвинили в клевете. Причиной стала сцена, в которой принц Чарльз задумывается о заговоре против своей матери, королевы Елизаветы.

https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, кино и сериалы