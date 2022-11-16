13:57 16.11.2022 (обновлено: 15:02 16.11.2022)
МИД Германии прокомментировал консультации НАТО по ЧП в Польше
В ФРГ заявили, что консультации по ЧП в Польше идут не по четвертой статье устава НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Консультации НАТО по инциденту в Польше не являются созывом совета на основании статьи четыре устава альянса, сообщил в среду на брифинге кабинета министров представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.
"То, что совет НАТО собрался сегодня, – не является консультацией согласно статье 4 устава альянса, а обычным собранием", - подчеркнул Вагнер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора. Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.