https://ria.ru/20221116/konsulstvo-1831908857.html

Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу

Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу - РИА Новости, 16.11.2022

Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу

Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:16

2022-11-16T13:16

2022-11-16T13:27

россия

замир кабулов

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Работа ведется, скоро откроется", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.В июле прошлого года работа генконсульства РФ в афганском Мазари-Шарифе была временно приостановлена на фоне продвижения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность).Ранее Кабулов говорил, что официально генеральное консульство в Мазари-Шарифе остается действующим - "оно не закрыто, а работа была приостановлена, по соображениям безопасности мы были вынуждены эвакуировать персонал генконсульства".В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221116/zasedanie-1831865444.html

https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, замир кабулов, в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, совет безопасности оон, оон