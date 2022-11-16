https://ria.ru/20221116/konsulstvo-1831908857.html
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу - РИА Новости, 16.11.2022
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу
Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:16
2022-11-16T13:16
2022-11-16T13:27
россия
замир кабулов
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150054/95/1500549554_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_b42f21ff3804bd292b42af2d27028993.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Работа ведется, скоро откроется", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.В июле прошлого года работа генконсульства РФ в афганском Мазари-Шарифе была временно приостановлена на фоне продвижения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность).Ранее Кабулов говорил, что официально генеральное консульство в Мазари-Шарифе остается действующим - "оно не закрыто, а работа была приостановлена, по соображениям безопасности мы были вынуждены эвакуировать персонал генконсульства".В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221116/zasedanie-1831865444.html
https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150054/95/1500549554_116:0:2339:1667_1920x0_80_0_0_629324e873ebae9ff760cbe1386fb680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, замир кабулов, в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, совет безопасности оон, оон
Россия, Замир Кабулов, В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Совет Безопасности ООН, ООН
13:16 16.11.2022 (обновлено: 13:27 16.11.2022)
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу
В МИД сообщили, что консульство России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновит работу