Рейтинг@Mail.ru
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/konsulstvo-1831908857.html
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу - РИА Новости, 16.11.2022
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу
Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:16
2022-11-16T13:27
россия
замир кабулов
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150054/95/1500549554_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_b42f21ff3804bd292b42af2d27028993.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Работа ведется, скоро откроется", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.В июле прошлого года работа генконсульства РФ в афганском Мазари-Шарифе была временно приостановлена на фоне продвижения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность).Ранее Кабулов говорил, что официально генеральное консульство в Мазари-Шарифе остается действующим - "оно не закрыто, а работа была приостановлена, по соображениям безопасности мы были вынуждены эвакуировать персонал генконсульства".В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221116/zasedanie-1831865444.html
https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150054/95/1500549554_116:0:2339:1667_1920x0_80_0_0_629324e873ebae9ff760cbe1386fb680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, замир кабулов, в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, совет безопасности оон, оон
Россия, Замир Кабулов, В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Совет Безопасности ООН, ООН
13:16 16.11.2022 (обновлено: 13:27 16.11.2022)
 
Консульство России в Мазари-Шарифе скоро возобновит работу

В МИД сообщили, что консульство России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновит работу

CC BY 2.0 / ResoluteSupportMedia / A Camp Shaheen VisitВертолет в небе над Мазари-Шарифом
Вертолет в небе над Мазари-Шарифом - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY 2.0 / ResoluteSupportMedia / A Camp Shaheen Visit
Вертолет в небе над Мазари-Шарифом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Работа генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновится, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Работа ведется, скоро откроется", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:27
В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане
В июле прошлого года работа генконсульства РФ в афганском Мазари-Шарифе была временно приостановлена на фоне продвижения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность).
Ранее Кабулов говорил, что официально генеральное консульство в Мазари-Шарифе остается действующим - "оно не закрыто, а работа была приостановлена, по соображениям безопасности мы были вынуждены эвакуировать персонал генконсульства".
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:12
МИД России подготовил "Белую книгу" о преступлениях НАТО в Афганистане
 
РоссияЗамир КабуловВ миреАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала