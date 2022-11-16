https://ria.ru/20221116/kitay-1831934146.html

Власти Китая призвали отставных военных работать на фабрике iPhone

Власти Китая призвали отставных военных работать на фабрике iPhone - РИА Новости, 16.11.2022

Власти Китая призвали отставных военных работать на фабрике iPhone

Власти китайского уезда Чангэ в провинции Хэнань призвали военных в отставке идти работать в технопарк Foxconn в городе Чжэнчжоу, там расположен крупнейший в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:25

2022-11-16T14:25

2022-11-16T14:25

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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Власти китайского уезда Чангэ в провинции Хэнань призвали военных в отставке идти работать в технопарк Foxconn в городе Чжэнчжоу, там расположен крупнейший в мире завод по производству iPhone, который в этом месяце массово стали покидать рабочие из-за вспышки COVID-19 и введенного режима "закрытого контура".Бюро по делам ветеранов уезда Чангэ распространило заявление, в котором говорится, что "военные в отставке - важный человеческий ресурс и сила для построения социалистической модернизации", а также что "из-за изменений в политике по профилактике эпидемии и борьбе с ней, рабочей силы в технопарке Foxconn в Чжэнчжоу не хватает".Бывших военных призвали "подать пример" и ответить на призыв городских властей пойти работать в технопарк Foxconn."Распространяйте положительную энергию, показывайте правильное направление массам, решительно не верьте слухам и не распространяйте их", - указывается в сообщении бюро.Ранее китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источники в команде по подбору персонала компании сообщала, что технопарку Foxconn в Чжэнчжоу не хватает как минимум 10 тысяч сотрудников после того, как рабочие стали массово покидать завод из-за ограничений, связанных с COVID-19. Источники сообщили, что нанимают только на почасовую работу, оплату за которую повысили. Также, по информации издания, к поиску рабочих подключились власти некоторых городов и поселков провинции Хэнань.Завод Foxconn еще с середины октября создал на своей территории так называемый "пузырь" или "замкнутый контур", ужесточив меры по борьбе с COVID-19 и запретив сотрудникам покидать территорию завода. В конце октября в китайских соцсетях появились обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло.Вскоре все посты с жалобами в социальных сетях были удалены, а компания Foxconn заявила, что работа и производство на заводе Foxconn остаются стабильными, а завод, где трудятся порядка 200 тысяч человек, с 13 октября находится в режиме "замкнутого контура" из-за вспышки болезни в городе.Позже в китайских социальных сетях стали распространяться фото и видео, как тысячи сотрудников завода Foxconn покидают его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных. Некоторые сотрудники также опасаются, что в будущем они могут столкнуться с дискриминацией при поиске другой работы, если заразятся COVID-19. Позже компания объявила, что для всех сотрудников, которые желают покинуть территорию завода, она организует транспорт и сопровождение, а также проконтролирует сдачу ПЦР-тестов. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников завода покинули его за последние недели.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221116/sokrascheniya-1831802732.html

https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html

https://ria.ru/20220930/iphone-1820492097.html

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в мире, технологии, чжэнчжоу, китай, хэнань, foxconn, apple iphone