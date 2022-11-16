https://ria.ru/20221116/khusnullin-1831993934.html

Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора"

Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора" - РИА Новости, 16.11.2022

Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:56

2022-11-16T16:56

2022-11-16T16:56

марат хуснуллин

андрей белоусов

россия

автодор

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

авто

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из обновленного распределения обязанностей между заместителями председателя правительства, опубликованного на сайте кабмина.Белоусов координировал работу агентства и госкомпании с 2020 года."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.Росавтодор находится в ведении Минтранса, отвечает за более чем 60 тысяч километров автодорог федерального значения.Деятельность самого Минтранса по-прежнему курирует Белоусов.

https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html

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марат хуснуллин, андрей белоусов, россия, автодор, федеральное дорожное агентство (росавтодор), авто