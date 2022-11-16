https://ria.ru/20221116/khusnullin-1831993934.html
Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора"
Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора" - РИА Новости, 16.11.2022
Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:56
2022-11-16T16:56
2022-11-16T16:56
марат хуснуллин
андрей белоусов
россия
автодор
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
авто
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из обновленного распределения обязанностей между заместителями председателя правительства, опубликованного на сайте кабмина.Белоусов координировал работу агентства и госкомпании с 2020 года."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.Росавтодор находится в ведении Минтранса, отвечает за более чем 60 тысяч километров автодорог федерального значения.Деятельность самого Минтранса по-прежнему курирует Белоусов.
https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html
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марат хуснуллин, андрей белоусов, россия, автодор, федеральное дорожное агентство (росавтодор), авто
Марат Хуснуллин, Андрей Белоусов, Россия, Автодор, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Авто
Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора"
Хуснуллин будет координировать работу Росавтодора и "Автодора" вместо Белоусова
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из обновленного распределения обязанностей между заместителями председателя правительства, опубликованного на сайте кабмина.
Белоусов координировал работу агентства и госкомпании с 2020 года.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.
Росавтодор находится в ведении Минтранса, отвечает за более чем 60 тысяч километров автодорог федерального значения.
Деятельность самого Минтранса по-прежнему курирует Белоусов.