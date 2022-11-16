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Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне - РИА Новости, 16.11.2022
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Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне
Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне - РИА Новости, 16.11.2022
Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне
Фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:13
2022-11-16T09:13
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чудовищный акт этого линчевания людей - привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.
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в мире, мария захарова, владимир зеленский, владимир сальдо, херсонская область , киев, херсон
В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Херсонская область , Киев, Херсон
09:13 16.11.2022
 
Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания"

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Чудовищный акт этого линчевания людей - привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 17:11
Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона
В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.
Купянск - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 17:20Специальная военная операция на Украине
Делегация МККК в Киеве получила обращение СПЧ по казням под Купянском
 
В миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир СальдоХерсонская областьКиевХерсон
 
 
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