https://ria.ru/20221116/kherson-1831821929.html

Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне - РИА Новости, 16.11.2022

Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:13

2022-11-16T09:13

2022-11-16T09:13

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чудовищный акт этого линчевания людей - привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.

https://ria.ru/20221115/kherson-1831704911.html

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Дарья Буймова

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