https://ria.ru/20221116/khalatnost-1831801307.html

Украинские военные рассказали, как офицеры отправляли их в плен

Украинские военные рассказали, как офицеры отправляли их в плен - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские военные рассказали, как офицеры отправляли их в плен

Украинские офицеры из-за собственной халатности и безразличия к своим бойцам отправляли мобилизованных военнослужащих, прибывших к линии фронта, прямиком на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:43

2022-11-16T03:43

2022-11-16T10:22

специальная военная операция на украине

украина

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские офицеры из-за собственной халатности и безразличия к своим бойцам отправляли мобилизованных военнослужащих, прибывших к линии фронта, прямиком на позиции, которые уже заняла народная милиция ДНР, то есть по сути – в плен, рассказали РИА Новости несколько украинских военнопленных из пятого полка.Всех их перебросили из Сумской области, где мобилизовали, под Соледар 10 октября, где определили в пятый полк. Через 18 дней был первый выход бойцов на первую линию, где они сразу же попали в плен."С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена… привозят, кидают на мясо – и все", - рассказал РИА Новости Сергей Грицай, мобилизованный из-под Сум.Слова Грицая подтверждает его товарищ Виталий Мартыненко, мобилизованный из города Белополье Сумской области."Он (офицер пятого полка — ред.) нас (вновь прибывших – ред.) довел до полдороги, своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — ред.) отвели, сказал: "Я туда не пойду, вот вам рация, вы их проведите и вернетесь"… Нас бойцы привели, только начали расходиться — и их уже не было: ни их, ни рации, ни телефонов", – сказал он.Позиции, куда их направило командование, к тому моменту, как оказалось, уже взяли под контроль военные ДНР, рассказал Максим Писарев, мобилизованный в Сумах."Они (бойцы ДНР – ред.) нас ждали, и он (офицер пятого полка — ред.) уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули", - сообщил он.Пленные возмущены такой безответственностью своих командиров и безразличием к судьбе солдат. Каждый из восьми человек, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости, осуждали их поведение и отношение к мобилизованным Украины."Офицер, получается, он – тряпка, по-другому я его не назову, потому что он утек, он убежал, просто убежал – и все", - заключил Мартыненко.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/poteri-1829455844.html

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Украинские офицеры о халатности в войсках ВСУ Украинские офицеры по причине халатности и безразличия к своим бойцам отправляли мобилизованных военных, прибывших к линии фронта, прямиком на позиции, которые уже заняла народная милиция ДНР, рассказали РИА Новости несколько украинских военнопленных из пятого полка. 2022-11-16T03:43 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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