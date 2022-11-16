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Токаев призвал соотечественников к единству - РИА Новости, 16.11.2022
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Токаев призвал соотечественников к единству
Токаев призвал соотечественников к единству - РИА Новости, 16.11.2022
Токаев призвал соотечественников к единству
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:45
2022-11-16T09:45
в мире
казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности."Остановлюсь на главных ценностях нашего государства. Превыше всего – единство страны. Сплоченность, территориальная целостность, стабильность и спокойствие общества невозможны без прочного единства. Все граждане Казахстана, независимо от языка, религии, расы, составляют единый народ, единую нацию", - заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.По его убеждению, это принцип, который никогда нельзя нарушать, потому что он обеспечивает стабильность и безопасность страны.Президент выразил уверенность, что верность граждан этим принципам и главным ценностям обеспечит светлое будущее страны."В условиях беспрецедентной геостратегической напряженности, нарастающего кризиса доверия в международных отношениях нам как никогда важно укреплять свои основополагающие ценности. Единство, солидарность, взаимное уважение и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях", - заключил он.
https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831816642.html
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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Касым-Жомарт Токаев
09:45 16.11.2022
 
Токаев призвал соотечественников к единству

Глава Казахстана Токаев призвал соотечественников к единству вне зависимости от языка

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности.
"Остановлюсь на главных ценностях нашего государства. Превыше всего – единство страны. Сплоченность, территориальная целостность, стабильность и спокойствие общества невозможны без прочного единства. Все граждане Казахстана, независимо от языка, религии, расы, составляют единый народ, единую нацию", - заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
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Токаев раскритиковал попытки оправдать январские беспорядки
По его убеждению, это принцип, который никогда нельзя нарушать, потому что он обеспечивает стабильность и безопасность страны.
"Хочу еще раз подчеркнуть: принцип нашей государственной политики – "единство в многообразии" – незыблем. Мы разные, но мы равные и мы едины", - добавил Токаев.
Президент выразил уверенность, что верность граждан этим принципам и главным ценностям обеспечит светлое будущее страны.
"В условиях беспрецедентной геостратегической напряженности, нарастающего кризиса доверия в международных отношениях нам как никогда важно укреплять свои основополагающие ценности. Единство, солидарность, взаимное уважение и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях", - заключил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В миреКазахстанАлма-АтаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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