https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831829332.html
Токаев призвал соотечественников к единству
Токаев призвал соотечественников к единству - РИА Новости, 16.11.2022
Токаев призвал соотечественников к единству
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:45
2022-11-16T09:45
2022-11-16T09:45
в мире
казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:104:3139:1869_1920x0_80_0_0_6c10b3fe7bc599d4b438ff9ed3295e73.jpg
АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности."Остановлюсь на главных ценностях нашего государства. Превыше всего – единство страны. Сплоченность, территориальная целостность, стабильность и спокойствие общества невозможны без прочного единства. Все граждане Казахстана, независимо от языка, религии, расы, составляют единый народ, единую нацию", - заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.По его убеждению, это принцип, который никогда нельзя нарушать, потому что он обеспечивает стабильность и безопасность страны.Президент выразил уверенность, что верность граждан этим принципам и главным ценностям обеспечит светлое будущее страны."В условиях беспрецедентной геостратегической напряженности, нарастающего кризиса доверия в международных отношениях нам как никогда важно укреплять свои основополагающие ценности. Единство, солидарность, взаимное уважение и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях", - заключил он.
https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831816642.html
https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831823761.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1fc0806263effad2eac9c6683e8e2814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Касым-Жомарт Токаев
Токаев призвал соотечественников к единству
Глава Казахстана Токаев призвал соотечественников к единству вне зависимости от языка
АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности.
"Остановлюсь на главных ценностях нашего государства. Превыше всего – единство страны. Сплоченность, территориальная целостность, стабильность и спокойствие общества невозможны без прочного единства. Все граждане Казахстана, независимо от языка, религии, расы, составляют единый народ, единую нацию", - заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты
.
По его убеждению, это принцип, который никогда нельзя нарушать, потому что он обеспечивает стабильность и безопасность страны.
"Хочу еще раз подчеркнуть: принцип нашей государственной политики – "единство в многообразии" – незыблем. Мы разные, но мы равные и мы едины", - добавил Токаев.
Президент выразил уверенность, что верность граждан этим принципам и главным ценностям обеспечит светлое будущее страны.
"В условиях беспрецедентной геостратегической напряженности, нарастающего кризиса доверия в международных отношениях нам как никогда важно укреплять свои основополагающие ценности. Единство, солидарность, взаимное уважение и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях", - заключил он.