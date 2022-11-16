https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831829332.html

Токаев призвал соотечественников к единству

Токаев призвал соотечественников к единству - РИА Новости, 16.11.2022

Токаев призвал соотечественников к единству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:45

2022-11-16T09:45

2022-11-16T09:45

в мире

казахстан

алма-ата

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал национальное единство главной ценностью страны и призвал беречь его в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности."Остановлюсь на главных ценностях нашего государства. Превыше всего – единство страны. Сплоченность, территориальная целостность, стабильность и спокойствие общества невозможны без прочного единства. Все граждане Казахстана, независимо от языка, религии, расы, составляют единый народ, единую нацию", - заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.По его убеждению, это принцип, который никогда нельзя нарушать, потому что он обеспечивает стабильность и безопасность страны.Президент выразил уверенность, что верность граждан этим принципам и главным ценностям обеспечит светлое будущее страны."В условиях беспрецедентной геостратегической напряженности, нарастающего кризиса доверия в международных отношениях нам как никогда важно укреплять свои основополагающие ценности. Единство, солидарность, взаимное уважение и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях", - заключил он.

https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831816642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев