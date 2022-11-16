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Второй этап капремонта Тульской эстакады начался на юге Москвы
Второй этап капремонта Тульской эстакады начался на юге Москвы - РИА Новости, 16.11.2022
Второй этап капремонта Тульской эстакады начался на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу капитального ремонта Тульской эстакады на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:52
2022-11-16T12:52
2022-11-16T12:52
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петр бирюков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу капитального ремонта Тульской эстакады на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы на объекте начались в конце июня, в рамках первого этапа отремонтировали участок от Автозаводского моста до Малой Тульской улицы. Заменили защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы дорожного полотна, уложили асфальт и нанесли разметку. В подмостовом пространстве провели ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений, проложили новые системы водоотведения", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на втором этапе аналогичные работы проведут на участке от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу капитального ремонта Тульской эстакады на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Работы на объекте начались в конце июня, в рамках первого этапа отремонтировали участок от Автозаводского моста до Малой Тульской улицы. Заменили защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы дорожного полотна, уложили асфальт и нанесли разметку. В подмостовом пространстве провели ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений, проложили новые системы водоотведения", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на втором этапе аналогичные работы проведут на участке от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда.
"В настоящее время ведется демонтаж асфальтобетонного покрытия и защитного слоя гидроизоляции. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесена временная разметка", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.