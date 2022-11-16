https://ria.ru/20221116/kamchatka-1831794987.html

По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида

По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида - РИА Новости, 16.11.2022

По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида

Следователи на Камчатке задержали гида, который вел группу на Ключевской вулкан, где при восхождении погибли восемь туристов и еще один сопровождающий, сообщили РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:15

2022-11-16T01:15

2022-11-16T15:04

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камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи на Камчатке задержали гида, который вел группу на Ключевской вулкан, где при восхождении погибли восемь туристов и еще один сопровождающий, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании обратилась к спасателям 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты. В последующие дни стало известно о смерти еще четырех человек. Седьмого сентября под стражу был заключен директор туристического агентства ООО "Экстрим тайм"."Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний гид, участвовавший в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавший их на туристическом маршруте", - сказали в следственном управлении.Гида отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Мужчина является подозреваемым по уголовному делу, которое возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть нескольких человек.

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html

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россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм