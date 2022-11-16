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По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221116/kamchatka-1831794987.html
По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида
По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида - РИА Новости, 16.11.2022
По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида
Следователи на Камчатке задержали гида, который вел группу на Ключевской вулкан, где при восхождении погибли восемь туристов и еще один сопровождающий, сообщили РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:15
2022-11-16T15:04
россия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи на Камчатке задержали гида, который вел группу на Ключевской вулкан, где при восхождении погибли восемь туристов и еще один сопровождающий, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании обратилась к спасателям 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты. В последующие дни стало известно о смерти еще четырех человек. Седьмого сентября под стражу был заключен директор туристического агентства ООО "Экстрим тайм"."Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний гид, участвовавший в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавший их на туристическом маршруте", - сказали в следственном управлении.Гида отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Мужчина является подозреваемым по уголовному делу, которое возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть нескольких человек.
https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html
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россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
01:15 16.11.2022 (обновлено: 15:04 16.11.2022)
 
По делу о гибели восьми туристов на Камчатке задержали гида

На Камчатке по делу о гибели восьми туристов при восхождении на вулкан задержали гида

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи на Камчатке задержали гида, который вел группу на Ключевской вулкан, где при восхождении погибли восемь туристов и еще один сопровождающий, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании обратилась к спасателям 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты. В последующие дни стало известно о смерти еще четырех человек. Седьмого сентября под стражу был заключен директор туристического агентства ООО "Экстрим тайм".
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:20Туризм
Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан
"Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний гид, участвовавший в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавший их на туристическом маршруте", - сказали в следственном управлении.
Гида отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчина является подозреваемым по уголовному делу, которое возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть нескольких человек.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 10:00Туризм
Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан
 
ТуризмРоссияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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