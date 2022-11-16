https://ria.ru/20221116/ipoteka-1831800321.html

СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы

СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:03

2022-11-16T03:03

2022-11-16T03:03

экономика

ипотека

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов России.По словам собеседника издания, действие всех реализуемых в настоящее время льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.Как сообщало ранее РБК со ссылкой на источники в ЦБ, Центробанк обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей новых регионов. "Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорилось в материале.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221114/sotsvyplaty-1831401286.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, ипотека, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф)