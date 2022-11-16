https://ria.ru/20221116/ipoteka-1831800321.html
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:03
2022-11-16T03:03
2022-11-16T03:03
экономика
ипотека
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56222e35d41cca8f62ff7677fc13b1c6.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов России.По словам собеседника издания, действие всех реализуемых в настоящее время льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.Как сообщало ранее РБК со ссылкой на источники в ЦБ, Центробанк обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей новых регионов. "Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорилось в материале.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221114/sotsvyplaty-1831401286.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_07b876f4a7ee87d8d4123147602dda62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы
"Ведомости": Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов