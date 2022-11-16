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СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:03
2022-11-16T03:03
экономика
ипотека
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов России.По словам собеседника издания, действие всех реализуемых в настоящее время льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.Как сообщало ранее РБК со ссылкой на источники в ЦБ, Центробанк обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей новых регионов. "Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорилось в материале.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
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россия
донецкая народная республика
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экономика, ипотека, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
03:03 16.11.2022
 
СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы

"Ведомости": Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов России.
По словам собеседника издания, действие всех реализуемых в настоящее время льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.
Как сообщало ранее РБК со ссылкой на источники в ЦБ, Центробанк обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей новых регионов. "Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорилось в материале.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
Мобильный офис Центробанка ДНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:11
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики
 
ЭкономикаИпотекаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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