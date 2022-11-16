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Доступность объектов для людей с ограниченными возможностями проверят в МО - РИА Новости, 16.11.2022
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Доступность объектов для людей с ограниченными возможностями проверят в МО
Доступность объектов для людей с ограниченными возможностями проверят в МО - РИА Новости, 16.11.2022
Доступность объектов для людей с ограниченными возможностями проверят в МО
Участники Общероссийского народного фронта и ассоциации "АУРА-Тех" проверят, насколько комфортно в регионе живется людям с ограниченными возможностями здоровья. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:00
2022-11-16T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Участники Общероссийского народного фронта и ассоциации "АУРА-Тех" проверят, насколько комфортно в регионе живется людям с ограниченными возможностями здоровья. Для сотрудников социальных служб проведут тотальное тестирование "Доступная среда", сообщил телеканал "360".Данное мероприятие будет приурочено к Международному дню инвалидов. С помощью теста удастся установить, насколько хорошо соцработники знают, как обращаться с такими людьми, и знают ли они их права. Кроме того, представители ведомства проверят города региона на наличие пандусов и доступность предоставляемых услуг.Члены "АУРА-Тех" отметили, что проведенная работа поможет значительно улучшить жизнь людей с инвалидностью. Специалисты также проведут ряд работ по информированию жителей региона о нуждах и потребностях инвалидов. После необходимых проверок эксперты составят общероссийский рейтинг регионов по уровню комфорта для инвалидов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:00 16.11.2022
 

Доступность объектов для людей с ограниченными возможностями проверят в МО

CC0 / / Дорожная разметка. Знак "Инвалид"
Дорожная разметка. Знак Инвалид - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Участники Общероссийского народного фронта и ассоциации "АУРА-Тех" проверят, насколько комфортно в регионе живется людям с ограниченными возможностями здоровья. Для сотрудников социальных служб проведут тотальное тестирование "Доступная среда", сообщил телеканал "360".
Данное мероприятие будет приурочено к Международному дню инвалидов. С помощью теста удастся установить, насколько хорошо соцработники знают, как обращаться с такими людьми, и знают ли они их права. Кроме того, представители ведомства проверят города региона на наличие пандусов и доступность предоставляемых услуг.
Члены "АУРА-Тех" отметили, что проведенная работа поможет значительно улучшить жизнь людей с инвалидностью. Специалисты также проведут ряд работ по информированию жителей региона о нуждах и потребностях инвалидов. После необходимых проверок эксперты составят общероссийский рейтинг регионов по уровню комфорта для инвалидов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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