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Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет
Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет
У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:58
2022-11-16T12:33
в мире
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патрик райдер
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люблинское воеводство
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.Ранее МИД Польши заявил, что на территории республики упала ракета "российского производства". В связи с этим во внешнеполитическое ведомство вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева.Как заявил польский лидер, ничто не указывает на возможность повторения инцидента. "На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем", - сказал он журналистам.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/monitoring-1831799618.html
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Работа полиции на месте падения ракеты в Польше
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в мире, анджей дуда, алексей леонков, патрик райдер, польша, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Алексей Леонков, Патрик Райдер, Польша, Украина, Люблинское воеводство, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
02:58 16.11.2022 (обновлено: 12:33 16.11.2022)
 
Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет

Президент Дуда: у Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территорию

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.
Ранее МИД Польши заявил, что на территории республики упала ракета "российского производства". В связи с этим во внешнеполитическое ведомство вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева.
"Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету. Проводятся следственные действия", - сказал Дуда.
Как заявил польский лидер, ничто не указывает на возможность повторения инцидента. "На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем", - сказал он журналистам.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
02:53
В Польше усилили мониторинг воздушного пространства
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
02:37
В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет
 
В миреАнджей ДудаАлексей ЛеонковПатрик РайдерПольшаУкраинаЛюблинское воеводствоМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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