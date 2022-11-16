https://ria.ru/20221116/informatsiya-1831800127.html

Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет

Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет - РИА Новости, 16.11.2022

Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет

У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:58

2022-11-16T02:58

2022-11-16T12:33

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анджей дуда

алексей леонков

патрик райдер

польша

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люблинское воеводство

министерство обороны сша

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.Ранее МИД Польши заявил, что на территории республики упала ракета "российского производства". В связи с этим во внешнеполитическое ведомство вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева.Как заявил польский лидер, ничто не указывает на возможность повторения инцидента. "На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем", - сказал он журналистам.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/monitoring-1831799618.html

https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831799136.html

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украина

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Работа полиции на месте падения ракеты в Польше Работа полиции на месте падения ракеты в Польше 2022-11-16T02:58 true PT0M48S

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