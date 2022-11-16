02:58 16.11.2022 (обновлено: 12:33 16.11.2022)
Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет
Президент Дуда: у Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территорию
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.
Ранее МИД Польши заявил, что на территории республики упала ракета "российского производства". В связи с этим во внешнеполитическое ведомство вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева.
"Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету. Проводятся следственные действия", - сказал Дуда.
Как заявил польский лидер, ничто не указывает на возможность повторения инцидента. "На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем", - сказал он журналистам.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.