https://ria.ru/20221116/imena-1831813364.html
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2022
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году
Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:23
2022-11-16T08:23
2022-11-16T08:23
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_c5491f24ee7525138a78b647dad90dfe.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных Александр и София, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГС Москвы.В пресс-службе отметили, что в 2022 году в Москве с января по октябрь москвичи дали детям около 6,5 тысячи различных имен."Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр, так назвали около 2 тысяч мальчиков, и София (Софья), имя дали около 2350 маленьким москвичкам. В тройку популярных мужских имен с января по октябрь 2022 года входят Михаил и Максим. Среди женских имен популярны Мария и Анна. Среди необычных мужских имен можно выделить имена Всеволод, Гордей и Елисей. Такие имена выбрали для маленьких москвичей в 2022 году около 350 семей. Более 60 мальчикам, рождённым в 2022 году, дали имя Серафим, также в Москве родилось более 40 москвичей, которым дали имя Добрыня, а также более 25 малышей назвали именем Яромир", - рассказали в пресс-службе.В ЗАГС Москвы отметили, что по одному мальчику в 2022 году назвали Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также древнегреческими именами - Ахиллес, Аполлон, Одиссей. Одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной. В Москве в 2022 году встречались мужские скандинавские имена: шести мальчикам дали имя Рагнар, четырех мальчиков назвали Аксель, одного мальчика – Тор."В 2022 году более 200 малышек назвали именем Аврора, примерно по 70 девочек назвали - Евангелина, Аглая, Каролина и Марта. Среди двойных женских имен встречаются такие имена как Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора, так назвали по одной девочке в Москве. Пять девочек в Москве назвали именем Весна, по четыре девочки назвали Малина, Розалия, девяти девочкам дали имя Ива. Одной девочке дали созвучное с французским городом имя Версаль, также по одной москвичке назвали Электра, Тиффани, Матрёна", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html
https://ria.ru/20221115/posobiya-1831762558.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_6cc078443450e9f434721918703311f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году
Самыми популярными именами для новорожденных в Москве остались Александр и София
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных Александр и София, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГС Москвы.
В пресс-службе отметили, что в 2022 году в Москве с января по октябрь москвичи дали детям около 6,5 тысячи различных имен.
"Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр, так назвали около 2 тысяч мальчиков, и София (Софья), имя дали около 2350 маленьким москвичкам. В тройку популярных мужских имен с января по октябрь 2022 года входят Михаил и Максим. Среди женских имен популярны Мария и Анна. Среди необычных мужских имен можно выделить имена Всеволод, Гордей и Елисей. Такие имена выбрали для маленьких москвичей в 2022 году около 350 семей. Более 60 мальчикам, рождённым в 2022 году, дали имя Серафим, также в Москве родилось более 40 москвичей, которым дали имя Добрыня, а также более 25 малышей назвали именем Яромир", - рассказали в пресс-службе.
В ЗАГС Москвы отметили, что по одному мальчику в 2022 году назвали Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также древнегреческими именами - Ахиллес, Аполлон, Одиссей. Одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной. В Москве в 2022 году встречались мужские скандинавские имена: шести мальчикам дали имя Рагнар, четырех мальчиков назвали Аксель, одного мальчика – Тор.
"В 2022 году более 200 малышек назвали именем Аврора, примерно по 70 девочек назвали - Евангелина, Аглая, Каролина и Марта. Среди двойных женских имен встречаются такие имена как Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора, так назвали по одной девочке в Москве. Пять девочек в Москве назвали именем Весна, по четыре девочки назвали Малина, Розалия, девяти девочкам дали имя Ива. Одной девочке дали созвучное с французским городом имя Версаль, также по одной москвичке назвали Электра, Тиффани, Матрёна", - добавили в пресс-службе.