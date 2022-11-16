Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/imena-1831813364.html
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2022
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году
Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:23
2022-11-16T08:23
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_c5491f24ee7525138a78b647dad90dfe.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных Александр и София, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГС Москвы.В пресс-службе отметили, что в 2022 году в Москве с января по октябрь москвичи дали детям около 6,5 тысячи различных имен."Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр, так назвали около 2 тысяч мальчиков, и София (Софья), имя дали около 2350 маленьким москвичкам. В тройку популярных мужских имен с января по октябрь 2022 года входят Михаил и Максим. Среди женских имен популярны Мария и Анна. Среди необычных мужских имен можно выделить имена Всеволод, Гордей и Елисей. Такие имена выбрали для маленьких москвичей в 2022 году около 350 семей. Более 60 мальчикам, рождённым в 2022 году, дали имя Серафим, также в Москве родилось более 40 москвичей, которым дали имя Добрыня, а также более 25 малышей назвали именем Яромир", - рассказали в пресс-службе.В ЗАГС Москвы отметили, что по одному мальчику в 2022 году назвали Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также древнегреческими именами - Ахиллес, Аполлон, Одиссей. Одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной. В Москве в 2022 году встречались мужские скандинавские имена: шести мальчикам дали имя Рагнар, четырех мальчиков назвали Аксель, одного мальчика – Тор."В 2022 году более 200 малышек назвали именем Аврора, примерно по 70 девочек назвали - Евангелина, Аглая, Каролина и Марта. Среди двойных женских имен встречаются такие имена как Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора, так назвали по одной девочке в Москве. Пять девочек в Москве назвали именем Весна, по четыре девочки назвали Малина, Розалия, девяти девочкам дали имя Ива. Одной девочке дали созвучное с французским городом имя Версаль, также по одной москвичке назвали Электра, Тиффани, Матрёна", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html
https://ria.ru/20221115/posobiya-1831762558.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_6cc078443450e9f434721918703311f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
08:23 16.11.2022
 
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году

Самыми популярными именами для новорожденных в Москве остались Александр и София

© Depositphotos.com / osons163Новорожденные
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Depositphotos.com / osons163
Новорожденные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных Александр и София, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГС Москвы.
В пресс-службе отметили, что в 2022 году в Москве с января по октябрь москвичи дали детям около 6,5 тысячи различных имен.
Путин о материнском капитале: Программа продлена до 2026 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 19:55
Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
"Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр, так назвали около 2 тысяч мальчиков, и София (Софья), имя дали около 2350 маленьким москвичкам. В тройку популярных мужских имен с января по октябрь 2022 года входят Михаил и Максим. Среди женских имен популярны Мария и Анна. Среди необычных мужских имен можно выделить имена Всеволод, Гордей и Елисей. Такие имена выбрали для маленьких москвичей в 2022 году около 350 семей. Более 60 мальчикам, рождённым в 2022 году, дали имя Серафим, также в Москве родилось более 40 москвичей, которым дали имя Добрыня, а также более 25 малышей назвали именем Яромир", - рассказали в пресс-службе.
В ЗАГС Москвы отметили, что по одному мальчику в 2022 году назвали Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также древнегреческими именами - Ахиллес, Аполлон, Одиссей. Одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной. В Москве в 2022 году встречались мужские скандинавские имена: шести мальчикам дали имя Рагнар, четырех мальчиков назвали Аксель, одного мальчика – Тор.
"В 2022 году более 200 малышек назвали именем Аврора, примерно по 70 девочек назвали - Евангелина, Аглая, Каролина и Марта. Среди двойных женских имен встречаются такие имена как Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора, так назвали по одной девочке в Москве. Пять девочек в Москве назвали именем Весна, по четыре девочки назвали Малина, Розалия, девяти девочкам дали имя Ива. Одной девочке дали созвучное с французским городом имя Версаль, также по одной москвичке назвали Электра, Тиффани, Матрёна", - добавили в пресс-службе.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 19:55
Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала