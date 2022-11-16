https://ria.ru/20221116/imena-1831813364.html

Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году

Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2022

Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году

Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:23

2022-11-16T08:23

2022-11-16T08:23

общество

москва

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь 2022 года, чаще всего москвичи по-прежнему называют новорожденных Александр и София, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГС Москвы.В пресс-службе отметили, что в 2022 году в Москве с января по октябрь москвичи дали детям около 6,5 тысячи различных имен."Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр, так назвали около 2 тысяч мальчиков, и София (Софья), имя дали около 2350 маленьким москвичкам. В тройку популярных мужских имен с января по октябрь 2022 года входят Михаил и Максим. Среди женских имен популярны Мария и Анна. Среди необычных мужских имен можно выделить имена Всеволод, Гордей и Елисей. Такие имена выбрали для маленьких москвичей в 2022 году около 350 семей. Более 60 мальчикам, рождённым в 2022 году, дали имя Серафим, также в Москве родилось более 40 москвичей, которым дали имя Добрыня, а также более 25 малышей назвали именем Яромир", - рассказали в пресс-службе.В ЗАГС Москвы отметили, что по одному мальчику в 2022 году назвали Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также древнегреческими именами - Ахиллес, Аполлон, Одиссей. Одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной. В Москве в 2022 году встречались мужские скандинавские имена: шести мальчикам дали имя Рагнар, четырех мальчиков назвали Аксель, одного мальчика – Тор."В 2022 году более 200 малышек назвали именем Аврора, примерно по 70 девочек назвали - Евангелина, Аглая, Каролина и Марта. Среди двойных женских имен встречаются такие имена как Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора, так назвали по одной девочке в Москве. Пять девочек в Москве назвали именем Весна, по четыре девочки назвали Малина, Розалия, девяти девочкам дали имя Ива. Одной девочке дали созвучное с французским городом имя Версаль, также по одной москвичке назвали Электра, Тиффани, Матрёна", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html

https://ria.ru/20221115/posobiya-1831762558.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва