https://ria.ru/20221116/groby-1831906942.html
Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку
Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку - РИА Новости, 16.11.2022
Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку
Сотрудники полиции установили личность белгородца, выбросившего цинковые гробы на свалку, на него составлен административный протокол, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:11
2022-11-16T13:11
2022-11-16T13:11
происшествия
антон иванов
россия
белгородская область
белгород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность белгородца, выбросившего цинковые гробы на свалку, на него составлен административный протокол, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.Ранее экс-мэр Белгорода Антон Иванов выразил возмущение, что на городской мусорке были обнаружены цинковые гробы. Он добавил, что полиция ищет виновных, и за это они понесут наказание."В отношении жителя областного центра 1969 года рождения составлен административный материал по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами)", - сообщили в ведомстве.Дело направлено в управление экологического и охотничьего надзора по Белгородской области для принятия решения. В МВД не сообщили обстоятельств, при которых произошло событие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, антон иванов, россия, белгородская область, белгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Антон Иванов, Россия, Белгородская область, Белгород, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку
Сотрудники полиции установили личность белгородца, выбросившего цинковые гробы на свалку