https://ria.ru/20221116/groby-1831906942.html

Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку

Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку - РИА Новости, 16.11.2022

Полицейские нашли белгородца, выбросившего цинковые гробы на помойку

Сотрудники полиции установили личность белгородца, выбросившего цинковые гробы на свалку, на него составлен административный протокол, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:11

2022-11-16T13:11

2022-11-16T13:11

происшествия

антон иванов

россия

белгородская область

белгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_363:73:1600:769_1920x0_80_0_0_a0f0b86e9868a4f108c1899fc18a1561.jpg

БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность белгородца, выбросившего цинковые гробы на свалку, на него составлен административный протокол, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.Ранее экс-мэр Белгорода Антон Иванов выразил возмущение, что на городской мусорке были обнаружены цинковые гробы. Он добавил, что полиция ищет виновных, и за это они понесут наказание."В отношении жителя областного центра 1969 года рождения составлен административный материал по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами)", - сообщили в ведомстве.Дело направлено в управление экологического и охотничьего надзора по Белгородской области для принятия решения. В МВД не сообщили обстоятельств, при которых произошло событие.

https://ria.ru/20221013/liman-1823832945.html

россия

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, антон иванов, россия, белгородская область, белгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)