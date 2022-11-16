Рейтинг@Mail.ru
Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/gretsiya-1831992563.html
Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет
Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что отсутствие свидетельств запуска Россией упавших в Польше ракет должно привести к более быстрой... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:51
2022-11-16T16:51
в мире
никос дендиас
польша
россия
греция
инцидент с падением ракет в польше
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что отсутствие свидетельств запуска Россией упавших в Польше ракет должно привести к более быстрой деэскалации."Похоже, что ракеты запускала не Россия, и это должно привести к более быстрой деэскалации", - заявил греческий министр после переговоров в Риме с итальянским коллегой Антонио Таяни.Дендиас также выразил "полную солидарность" с Польшей.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Выступая на заседании Совета национальной безопасности в среду президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявили, что в Польше склоняются к тому, что на территории Польши упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины, а Россия не имеет к этому отношения.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
https://ria.ru/20221116/voyna-1831989823.html
https://ria.ru/20221116/rakety-1831987996.html
польша
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никос дендиас, польша, россия, греция, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Никос Дендиас, Польша, Россия, Греция, Инцидент с падением ракет в Польше
16:51 16.11.2022
 
Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет

Глава МИД Греции Дендиас надеется на быструю деэскалацию инцидента в Польше

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что отсутствие свидетельств запуска Россией упавших в Польше ракет должно привести к более быстрой деэскалации.
"Похоже, что ракеты запускала не Россия, и это должно привести к более быстрой деэскалации", - заявил греческий министр после переговоров в Риме с итальянским коллегой Антонио Таяни.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:46
Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны
Дендиас также выразил "полную солидарность" с Польшей.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Выступая на заседании Совета национальной безопасности в среду президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявили, что в Польше склоняются к тому, что на территории Польши упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины, а Россия не имеет к этому отношения.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Французский политик Сеголен Руаяль - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:46
Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше
 
В миреНикос ДендиасПольшаРоссияГрецияИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала