https://ria.ru/20221116/gretsiya-1831992563.html

Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет

Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022

Греция надеется на быструю деэскалацию после выяснения принадлежности ракет

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что отсутствие свидетельств запуска Россией упавших в Польше ракет должно привести к более быстрой... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:51

2022-11-16T16:51

2022-11-16T16:51

в мире

никос дендиас

польша

россия

греция

инцидент с падением ракет в польше

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РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что отсутствие свидетельств запуска Россией упавших в Польше ракет должно привести к более быстрой деэскалации."Похоже, что ракеты запускала не Россия, и это должно привести к более быстрой деэскалации", - заявил греческий министр после переговоров в Риме с итальянским коллегой Антонио Таяни.Дендиас также выразил "полную солидарность" с Польшей.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Выступая на заседании Совета национальной безопасности в среду президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявили, что в Польше склоняются к тому, что на территории Польши упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины, а Россия не имеет к этому отношения.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.

https://ria.ru/20221116/voyna-1831989823.html

https://ria.ru/20221116/rakety-1831987996.html

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в мире, никос дендиас, польша, россия, греция, инцидент с падением ракет в польше