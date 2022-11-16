https://ria.ru/20221116/gretsiya-1831846873.html

Власти Греции временно запретили вывозить из страны дрова

Власти Греции временно запретили вывозить из страны дрова - РИА Новости, 16.11.2022

Власти Греции временно запретили вывозить из страны дрова

Греция вводит временный запрет на вывоз продукции лесозаготовки за пределы страны, пишет портал "Нафтемпорики". РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:38

2022-11-16T10:38

2022-11-16T10:38

греция

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АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Греция вводит временный запрет на вывоз продукции лесозаготовки за пределы страны, пишет портал "Нафтемпорики".Запрет на экспорт обработанной или необработанной продукции лесозаготовки как в страны Евросоюза, так и в третьи страны вводится с 15 ноября этого года до 1 марта 2023 года в связи с высокой ценой на эту продукцию на рынке и повышенным риском незаконных рубок предстоящей зимой, пишет издание.В Греции значительно выросли цены на электроэнергию, газ, бензин и дизельное топливо, на твердое топливо. Дрова подорожали на 30-40% в зависимости от дерева – сосновые стоят 140-150 евро за кубометр, олива 170-180 евро за куб, мешок дров стоит 15-16 евро вместо 9-12 евро. Во многих домах в Греции есть камины, и люди активно используют их зимой.Поправку о запрете экспорта продукции лесозаготовки внесло во вторник в парламент министерства развития и инвестиций Греции."Все материалы лесозаготовки, которые пытаются переправить в другое государство-член ЕС, конфискуются. Конфискованная продукция должна быть немедленно передана в компетентное местное управление по развитию соответствующего региона, чтобы она могла быть использована для удовлетворения неотложных социальных потребностей, или для общественно полезных целей, или для благотворительной деятельности", - говорится в документе.Что касается третьих стран, то вывоз продукции лесозаготовки в них в нарушение запрета признается контрабандой и влечет в качестве административной санкции штраф в размере 200 евро за каждый кубический метр лесозаготовительной продукции и лишение свободы на срок не менее одного года.Вся лесозаготовительная продукция, которую пытаются экспортировать, также конфискуется.

https://ria.ru/20221107/drova-1829688330.html

https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html

https://ria.ru/20221113/gretsiya-1831129912.html

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греция, евросоюз, экономика, в мире