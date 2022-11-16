00:15 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей
В Польше повышена боевая готовность некоторых воинских частей после падения ракет
Польские военнослужащие. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Боевая готовность некоторых воинских частей армии Польши повышена, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
"В связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур", - сказал он.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.