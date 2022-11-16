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В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей - РИА Новости, 16.11.2022
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В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей
В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей - РИА Новости, 16.11.2022
В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей
Боевая готовность некоторых воинских частей армии Польши повышена, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:15
2022-11-16T03:47
польша
в мире
алексей леонков
патрик райдер
украина
люблинское воеводство
министерство обороны сша
нато
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Боевая готовность некоторых воинских частей армии Польши повышена, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/sheremet-1831790655.html
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польша, в мире, алексей леонков, патрик райдер, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Польша, В мире, Алексей Леонков, Патрик Райдер, Украина, Люблинское воеводство, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
00:15 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей

В Польше повышена боевая готовность некоторых воинских частей после падения ракет

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Боевая готовность некоторых воинских частей армии Польши повышена, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
"В связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур", - сказал он.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Депутат Госдумы допустил причастность Киева ко взрыву на востоке Польши
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:48
В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше
 
ПольшаВ миреАлексей ЛеонковПатрик РайдерУкраинаЛюблинское воеводствоМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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