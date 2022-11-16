https://ria.ru/20221116/gotovnost-1831791592.html

В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей

В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей - РИА Новости, 16.11.2022

В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей

Боевая готовность некоторых воинских частей армии Польши повышена, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T00:15

2022-11-16T00:15

2022-11-16T03:47

польша

в мире

алексей леонков

патрик райдер

украина

люблинское воеводство

министерство обороны сша

нато

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Боевая готовность некоторых воинских частей армии Польши повышена, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/sheremet-1831790655.html

https://ria.ru/20221115/vengriya-1831789437.html

польша

украина

люблинское воеводство

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польша, в мире, алексей леонков, патрик райдер, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше