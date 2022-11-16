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Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России - РИА Новости, 16.11.2022
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Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России - РИА Новости, 16.11.2022
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России
Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:48
2022-11-16T10:48
олег дерипаска
экономика
сша
министерство финансов сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году."Медленно, но уверенно рынок американского долга уже начинает напоминать рынок российских ГКО в 98-м году", - написал Дерипаска в Telegram-канале."Наверное, конечно, не будет таких серьезных последствий в виде дефолта Минфина США (хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем 1,2 триллиона долларов (долг - 31 триллион долларов) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%)", - продолжил он.Доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года, считает Дерипаска. "Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов без долларовых рисков (крипта/юани и т. д.)", - предполагает бизнесмен.
https://ria.ru/20221104/ekonomika-1829145419.html
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олег дерипаска, экономика, сша, министерство финансов сша
Олег Дерипаска, Экономика, США, Министерство финансов США
10:48 16.11.2022
 
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России

Олег Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России в 1998 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году.
"Медленно, но уверенно рынок американского долга уже начинает напоминать рынок российских ГКО в 98-м году", - написал Дерипаска в Telegram-канале.
"Наверное, конечно, не будет таких серьезных последствий в виде дефолта Минфина США (хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем 1,2 триллиона долларов (долг - 31 триллион долларов) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%)", - продолжил он.
Доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года, считает Дерипаска. "Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов без долларовых рисков (крипта/юани и т. д.)", - предполагает бизнесмен.
Долларовые банкноты - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 01:15
Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам
 
Олег ДерипаскаЭкономикаСШАМинистерство финансов США
 
 
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