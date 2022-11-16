https://ria.ru/20221116/gosdolg-1831849613.html

Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России

Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России - РИА Новости, 16.11.2022

Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России

Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:48

2022-11-16T10:48

2022-11-16T10:48

олег дерипаска

экономика

сша

министерство финансов сша

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году."Медленно, но уверенно рынок американского долга уже начинает напоминать рынок российских ГКО в 98-м году", - написал Дерипаска в Telegram-канале."Наверное, конечно, не будет таких серьезных последствий в виде дефолта Минфина США (хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем 1,2 триллиона долларов (долг - 31 триллион долларов) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%)", - продолжил он.Доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года, считает Дерипаска. "Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов без долларовых рисков (крипта/юани и т. д.)", - предполагает бизнесмен.

https://ria.ru/20221104/ekonomika-1829145419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег дерипаска, экономика, сша, министерство финансов сша