https://ria.ru/20221116/gosdolg-1831849613.html
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России - РИА Новости, 16.11.2022
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России
Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:48
2022-11-16T10:48
2022-11-16T10:48
олег дерипаска
экономика
сша
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274436_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7b325af8c5ee57e7aa38717bbb5d6bb0.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году."Медленно, но уверенно рынок американского долга уже начинает напоминать рынок российских ГКО в 98-м году", - написал Дерипаска в Telegram-канале."Наверное, конечно, не будет таких серьезных последствий в виде дефолта Минфина США (хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем 1,2 триллиона долларов (долг - 31 триллион долларов) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%)", - продолжил он.Доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года, считает Дерипаска. "Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов без долларовых рисков (крипта/юани и т. д.)", - предполагает бизнесмен.
https://ria.ru/20221104/ekonomika-1829145419.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_195f12eecca1bf98dac6ceea92eb7149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег дерипаска, экономика, сша, министерство финансов сша
Олег Дерипаска, Экономика, США, Министерство финансов США
Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России
Олег Дерипаска сравнил рынок госдолга США с преддефолтной ситуацией в России в 1998 году