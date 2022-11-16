https://ria.ru/20221116/gladkov-1831956305.html

Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи

Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи - РИА Новости, 16.11.2022

Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи

Губернатор Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета российского движения детей и молодёжи в Белгородской области, пообещав поддерживать... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:32

2022-11-16T15:32

2022-11-16T15:32

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета российского движения детей и молодёжи в Белгородской области, пообещав поддерживать инициативы и создавать комфортные условия для развития молодых жителей региона, сообщила пресс-служба правительства области.Российское движение детей и молодежи было создано летом этого года. Белгородская область также поддержала инициативу и включилась в работу по организации деятельности движения. Участниками заседания стали руководители органов исполнительной власти, лидеры детских и молодёжных общественных объединений Белгородской области, а также представители педагогического сообщества.Как отметил губернатор, основная идея российского движения детей и молодёжи — объединить опыт лучших детских и молодёжных общественных организаций страны, сохранить самое лучшее и развить новое в будущем."Мы ежедневно занимались огромным количеством проектов, чтобы создать для нашей молодёжи комфортные условия развития. Я очень рад, что было принято решение по объединению всех наших усилий. Понимаем, что даже самая хорошая инициатива не может быть реализована без максимального вовлечения всех участников", — обратился к участникам заседания Гладков.По итогу первого заседания координационного совета российского движения детей и молодёжи принято решение об организации работы по созданию первичных отделений движения в образовательных организациях, а также в учреждениях сферы культуры, спорта, молодёжной политики региона во всех муниципалитетах региона.

https://ria.ru/20221115/belgorod-1831704619.html

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общество, вячеслав гладков, белгородская область