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Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи - РИА Новости, 16.11.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221116/gladkov-1831956305.html
Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи
Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи - РИА Новости, 16.11.2022
Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи
Губернатор Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета российского движения детей и молодёжи в Белгородской области, пообещав поддерживать... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:32
2022-11-16T15:32
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета российского движения детей и молодёжи в Белгородской области, пообещав поддерживать инициативы и создавать комфортные условия для развития молодых жителей региона, сообщила пресс-служба правительства области.Российское движение детей и молодежи было создано летом этого года. Белгородская область также поддержала инициативу и включилась в работу по организации деятельности движения. Участниками заседания стали руководители органов исполнительной власти, лидеры детских и молодёжных общественных объединений Белгородской области, а также представители педагогического сообщества.Как отметил губернатор, основная идея российского движения детей и молодёжи — объединить опыт лучших детских и молодёжных общественных организаций страны, сохранить самое лучшее и развить новое в будущем."Мы ежедневно занимались огромным количеством проектов, чтобы создать для нашей молодёжи комфортные условия развития. Я очень рад, что было принято решение по объединению всех наших усилий. Понимаем, что даже самая хорошая инициатива не может быть реализована без максимального вовлечения всех участников", — обратился к участникам заседания Гладков.По итогу первого заседания координационного совета российского движения детей и молодёжи принято решение об организации работы по созданию первичных отделений движения в образовательных организациях, а также в учреждениях сферы культуры, спорта, молодёжной политики региона во всех муниципалитетах региона.
https://ria.ru/20221115/belgorod-1831704619.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область
15:32 16.11.2022
 
Гладков встретился с белгородскими участниками движения молодежи

Гладков встретился с белгородскими участниками российского движения молодежи

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета российского движения детей и молодёжи в Белгородской области, пообещав поддерживать инициативы и создавать комфортные условия для развития молодых жителей региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Российское движение детей и молодежи было создано летом этого года. Белгородская область также поддержала инициативу и включилась в работу по организации деятельности движения. Участниками заседания стали руководители органов исполнительной власти, лидеры детских и молодёжных общественных объединений Белгородской области, а также представители педагогического сообщества.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 17:10Белгородская область
Гладков рассказал об обеспечении безопасности в Белгородской области
Как отметил губернатор, основная идея российского движения детей и молодёжи — объединить опыт лучших детских и молодёжных общественных организаций страны, сохранить самое лучшее и развить новое в будущем.
"Мы ежедневно занимались огромным количеством проектов, чтобы создать для нашей молодёжи комфортные условия развития. Я очень рад, что было принято решение по объединению всех наших усилий. Понимаем, что даже самая хорошая инициатива не может быть реализована без максимального вовлечения всех участников", — обратился к участникам заседания Гладков.
По итогу первого заседания координационного совета российского движения детей и молодёжи принято решение об организации работы по созданию первичных отделений движения в образовательных организациях, а также в учреждениях сферы культуры, спорта, молодёжной политики региона во всех муниципалитетах региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:11Белгородская область
Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год
 
Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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